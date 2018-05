Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","shortLead":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","id":"20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9de1b60-ec94-4d49-b09e-0ddb2973304b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","timestamp":"2018. május. 26. 09:23","title":"Elfogták a pesterzsébeti taxistámadás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump döntései miatt nőtt a nyersanyag ára, most az OPEC közbelépett.","shortLead":"Donald Trump döntései miatt nőtt a nyersanyag ára, most az OPEC közbelépett.","id":"20180525_Leptek_a_kitermelok_gyorsan_esni_kezdett_az_olajar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d20f76f-9195-4506-8a6b-709676d5d5d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Leptek_a_kitermelok_gyorsan_esni_kezdett_az_olajar","timestamp":"2018. május. 25. 14:24","title":"Léptek a kitermelők, gyorsan esni kezdett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud nyilatkozni semmiről. ","shortLead":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud...","id":"20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7cdf3-6584-4b48-8b42-ee447069713a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","timestamp":"2018. május. 26. 18:25","title":"Veronai busztragédia: a sofőr most azt mondja, nem ő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig három embert gyilkoltak meg a hisztérikus közhangulat következtében India Telangána nevű államában. ","shortLead":"Eddig három embert gyilkoltak meg a hisztérikus közhangulat következtében India Telangána nevű államában. ","id":"20180525_Meg_hogy_az_alhirek_nem_veszelyesek_embert_oltek_a_felhergelt_falulakok_mert_azt_hittek_gyerekrablokkal_van_dolguk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f0347a-a0af-4523-9c30-48e085c43fda","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Meg_hogy_az_alhirek_nem_veszelyesek_embert_oltek_a_felhergelt_falulakok_mert_azt_hittek_gyerekrablokkal_van_dolguk","timestamp":"2018. május. 25. 12:01","title":"Még hogy az álhírek nem veszélyesek: embert öltek a felhergelt falulakók, mert azt hitték, gyerekrablókkal van dolguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd12001-98da-40a2-8729-f50ddcd5e8a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.","shortLead":"Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.","id":"20180525_Maggie_Gyllenhaal_megkuzdott_azert_hogy_noi_orgazmust_lassunk_a_kepernyon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd12001-98da-40a2-8729-f50ddcd5e8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761020eb-c51f-4012-9ca4-c99a3a9b469f","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Maggie_Gyllenhaal_megkuzdott_azert_hogy_noi_orgazmust_lassunk_a_kepernyon","timestamp":"2018. május. 25. 09:10","title":"Maggie Gyllenhaal megküzdött azért, hogy női orgazmust lássunk a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","shortLead":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","id":"20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243be9fe-9c9f-4e7c-bcc4-cafb35b8a260","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","timestamp":"2018. május. 25. 19:50","title":"Nem fizeti ki a túlmunkát az egyik legnagyobb budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat az ügyleteket mutatta be részletesen az Adózóna, amelyekről az áfatartalmuk miatt július 1-jétől adatot kell szolgáltatni a NAV részére.","shortLead":"Azokat az ügyleteket mutatta be részletesen az Adózóna, amelyekről az áfatartalmuk miatt július 1-jétől adatot kell...","id":"20180525_Erre_keszuljon_aki_adatot_szolgaltat_a_NAVnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c5b128-6829-420a-9ee4-d683fc227512","keywords":null,"link":"/kkv/20180525_Erre_keszuljon_aki_adatot_szolgaltat_a_NAVnak","timestamp":"2018. május. 25. 11:59","title":"Erre készüljön, aki adatot szolgáltat a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van hová fejlődni.","shortLead":"Van hová fejlődni.","id":"20180525_Egy_abra_arrol_mekkora_a_baj_a_magyar_berekkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a2199c-058d-4e08-8a78-1257ab5c9f4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Egy_abra_arrol_mekkora_a_baj_a_magyar_berekkel","timestamp":"2018. május. 25. 11:24","title":"Egy ábra arról, mekkora a baj a magyar bérekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]