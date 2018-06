Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő nagy újrahasznosító volt.","shortLead":"A festő nagy újrahasznosító volt.","id":"20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6e72f5-37ec-491c-bd04-c02a9eb49a0f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","timestamp":"2018. június. 06. 13:04","title":"Ezt találták a Picasso-festmény alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte több mint 60 ország tesz már intézkedéseket a műanyaghulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése érdekében – derül ki a témában készített eddigi legnagyobb, az indiai Újdelhiben bemutatott ENSZ-tanulmányból. Az elemzők azt is vizsgálták, melyik módszer milyen hatékony.","shortLead":"Világszerte több mint 60 ország tesz már intézkedéseket a műanyaghulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése...","id":"20180607_muanyag_muanyagszennyezes_intezkedesek_ensz_tanulmany_korlatozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb4f57-7409-49d0-b6f3-72f62037ac43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_muanyag_muanyagszennyezes_intezkedesek_ensz_tanulmany_korlatozas","timestamp":"2018. június. 07. 13:03","title":"Be kell tiltani a műanyag dolgokat, úgy tűnik, hogy ez a módszer működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen országban sem talált annyi gyanúsan elköltött pénzt az OLAF, mint Magyarországon.","shortLead":"Egyetlen országban sem talált annyi gyanúsan elköltött pénzt az OLAF, mint Magyarországon.","id":"20180606_Senkitol_nem_kerne_vissza_az_OLAF_tobb_penzt_mint_Magyarorszagtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b72f25e-f8ac-4c53-887e-c7b821bb2182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Senkitol_nem_kerne_vissza_az_OLAF_tobb_penzt_mint_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. június. 06. 16:41","title":"Senkitől nem kérne vissza az OLAF több pénzt, mint Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon helyett egy teljesen átlagos mobilt mutatott be kedden a Lenovo. A készülékkel nem csak a pletykák átal felkorbácsolt várakozásoknak nem sikerült megfelelnie a gyártónak, de úgy tűnik, a Lenovo maga is félrevezette a felhasználókat.","shortLead":"Egy valóban teljes képernyős, extrém esetben akár több héten át is üzemelő, hatalmas tárhellyel rendelkező telefon...","id":"20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f417b6d-15d1-4896-904c-b3dd42df1cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4285db4-9070-4c0b-aaae-59babfdd7ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_lenovo_z5_specifikacio_bejelentes_keret_nelkul_notch","timestamp":"2018. június. 05. 20:18","title":"Csodamobil helyett hatalmas csalódás a Lenovo nagy hanggal beharangozott új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","shortLead":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","id":"20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bfd83a-7f92-4c79-9b9c-b5f740bf4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","timestamp":"2018. június. 07. 05:52","title":"Mától szóbeliznek az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen furcsa Európa-térkép előtt fényképezték le őt, s a Moszkva-barátnak tartott szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezérét, Heinz-Christian Strache alkancellárt, illetve Sebastian Kurz néppárti kancellárt.\r

","shortLead":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen...","id":"20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f041b6d3-c3ff-40f9-bd69-e427c6ec3a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","timestamp":"2018. június. 06. 09:43","title":"Mi lehet ez a furcsa Európa-térkép Putyinék mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]