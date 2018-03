Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"038e578a-6fc4-41b9-807b-ac43979040c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási a várakozás Magyarországon a Tesla bejövetelére. Legelnézőbb hozzáállással ezt szűrhetjük le abból a jelenségből, hogy néhány óra alatt tízezrével dőltek/dőlnek be az emberek a Facebookon meghirdetett \"nyereményjátéknak\".","shortLead":"Óriási a várakozás Magyarországon a Tesla bejövetelére. Legelnézőbb hozzáállással ezt szűrhetjük le abból...","id":"20180302_tesla_hungary_facebook_atveres_nyeremenyjatek_tesla_model_s_75d_fekete_sorsolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=038e578a-6fc4-41b9-807b-ac43979040c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6885f62-2773-4d5c-ac72-b269ca46fb56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_tesla_hungary_facebook_atveres_nyeremenyjatek_tesla_model_s_75d_fekete_sorsolas","timestamp":"2018. március. 02. 11:03","title":"Futótűzként terjed a Facebookon egy teslás átverés, már 55 ezer magyar dőlt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán a Miskolc TV-nek adott interjújában sokat beszélt a borsodi megyeszékhelyről, hogy milyen veszélyben van a város a bevándorlás miatt, és hogy hogy szereti a diósgyőri focicsapatot. A hódmezővásárhelyi Fidesz-buktáról azt mondta: ez volt a \"riasztócsengő\". ","shortLead":"Orbán a Miskolc TV-nek adott interjújában sokat beszélt a borsodi megyeszékhelyről, hogy milyen veszélyben van a város...","id":"20180301_Orban_Pataky_Attila_lassan_megirhatja_a_Visszaterek_Miskolcra_cimu_slageret","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d26b0a-52aa-4c17-b7eb-4df36e1f1b9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Orban_Pataky_Attila_lassan_megirhatja_a_Visszaterek_Miskolcra_cimu_slageret","timestamp":"2018. március. 01. 19:21","title":"Orbán: \"Pataky Attila lassan megírhatja a Visszatérek Miskolcra című slágerét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f925d7f4-341a-4869-a1cc-f55259f24c24","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután jogerőssé vált az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele csütörtökön, nem sokkal később ki is engedték a szegedi börtönből. Az őt váró újságíróktól tudhatta meg a politikus, hogy már indítványozták is mentelmi jogának felfüggesztését, így akár napokon belül vissza kell vonulnia.","shortLead":"Miután jogerőssé vált az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele csütörtökön, nem sokkal...","id":"20180301_Fotokon_a_bortonbol_frissen_szabadult_Czegledy_Csaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f925d7f4-341a-4869-a1cc-f55259f24c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845395-efdf-4f6c-beff-cc637c7bddc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fotokon_a_bortonbol_frissen_szabadult_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. március. 01. 19:00","title":"Fotókon a börtönből frissen szabadult Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Robert Schmucker, a müncheni műszaki egyetem oktatója politikai erőfitogtatásnak nevezte Putyin terveit. ","shortLead":"Robert Schmucker, a müncheni műszaki egyetem oktatója politikai erőfitogtatásnak nevezte Putyin terveit. ","id":"20180301_Egy_raketaszakerto_puszta_agyszulemenynek_nevezte_Putyin_fegyverterveit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee7fd7b-dd14-4fb7-9299-d72e8d119867","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Egy_raketaszakerto_puszta_agyszulemenynek_nevezte_Putyin_fegyverterveit","timestamp":"2018. március. 01. 20:00","title":"Egy rakétaszakértő puszta agyszüleménynek nevezte Putyin fegyverterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180301_Lazar_felhivasara_mutatjuk_hogy_mukodik_a_kozvilagitas_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cd027c-f8fe-4d7a-962c-19380441c048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcf7004-2f4e-4a06-bafe-baadf85ac697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Lazar_felhivasara_mutatjuk_hogy_mukodik_a_kozvilagitas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 01. 15:10","title":"Lázár felhívására megmutatjuk, hogy működik a közvilágítás Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jászai kiszáll a kempingbizniszből?","shortLead":"Jászai kiszáll a kempingbizniszből?","id":"20180301_A_gyerekeinek_adna_Meszaros_a_balatoni_kempingeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a0255-6881-4c9d-b5fa-922fb51651d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_A_gyerekeinek_adna_Meszaros_a_balatoni_kempingeket","timestamp":"2018. március. 01. 11:03","title":"A gyerekeinek adná Mészáros a balatoni kempingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897b3f1d-0441-4f75-838c-c9f862f79d9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi ígéreteknek megfelelően új és a mai kornak megfelelő köntösbe bújik a tamagocsi: március közepén érkezik a Bandai Namco játékának okostelefonos változata.","shortLead":"A korábbi ígéreteknek megfelelően új és a mai kornak megfelelő köntösbe bújik a tamagocsi: március közepén érkezik...","id":"20180301_marcius_kozepen_erkezik_a_my_tamagotchi_forever_app","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897b3f1d-0441-4f75-838c-c9f862f79d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe46d0-4ade-4846-a2c7-d75110de5d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_marcius_kozepen_erkezik_a_my_tamagotchi_forever_app","timestamp":"2018. március. 01. 13:00","title":"Szerette a tamagocsit? Hamarosan megérkezik a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b33d508-ebc0-4768-8fc5-faa92eaa7e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz helyzetben az energiaipar, hiszen techóriások próbálnak részesedést hasítani a szektorból. A Mol januártól elektromos autóbérlést indított, Tiszaújvárosban, Százhalombattán és Füzesgyarmaton pedig napelemparkokat fog gründolni.","shortLead":"Nehéz helyzetben az energiaipar, hiszen techóriások próbálnak részesedést hasítani a szektorból. A Mol januártól...","id":"20180302_Elektromos_autok_napelemparkok__Musk_baberjaira_tor_a_Mol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b33d508-ebc0-4768-8fc5-faa92eaa7e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe9d49f-cc1c-4573-a8ea-38123568d828","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Elektromos_autok_napelemparkok__Musk_baberjaira_tor_a_Mol","timestamp":"2018. március. 02. 12:08","title":"Elektromos autók, napelemparkok – Musk babérjaira tör a Mol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]