Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"861496b4-b741-471d-8636-5f57aa2f713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint a tervezőasztalon lévők. ","shortLead":"Egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint...","id":"20180424_Ha_meg_magasabbra_kusznak_az_arak_tovabballnak_a_vevok_a_XIII_keruletbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=861496b4-b741-471d-8636-5f57aa2f713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6792e-2f56-44c1-83bb-f7e11906f038","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Ha_meg_magasabbra_kusznak_az_arak_tovabballnak_a_vevok_a_XIII_keruletbol","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Ha még magasabbra kúsznak az árak, továbbállnak a vevők a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","shortLead":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","id":"20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33a95c-f696-4d30-90bf-95fccae9758f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","timestamp":"2018. április. 23. 20:55","title":"Bolondos április: az országos melegrekord is majdnem megdőlt ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31620c52-5e37-4144-ace6-132df8558d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Uljanovszk megye kormányzója aláírta a Lenin-rend újraalapításáról szóló rendeletet, így a bolsevik forradalom vezérének kis szobrát ismét megkaphatják a kimagasló eredményt elért művészek. ","shortLead":"Uljanovszk megye kormányzója aláírta a Lenin-rend újraalapításáról szóló rendeletet, így a bolsevik forradalom...","id":"20180423_Amire_mar_vartunk__ismet_lesz_Oroszorszagban_Lenindij","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31620c52-5e37-4144-ace6-132df8558d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d3780-5d57-4ece-8560-4ccc6ed0ee14","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Amire_mar_vartunk__ismet_lesz_Oroszorszagban_Lenindij","timestamp":"2018. április. 23. 17:40","title":"Amire már vártunk: ismét lesz Oroszországban Lenin-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek, amelyek segítségével legyőzhető a fiatalabb nemzedékre leselkedő nehézségek egy része.","shortLead":"Simon Sinek vezetési szakértő gyakorlati jellegű tanácsai a millenniumi nemzedékkel dolgozó vezetők számára. Tippek...","id":"20180424_Y_generacio_simon_sinek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3974a5-3fe1-4b2e-8d46-7b3cfb8e6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a99946-2714-4a77-a764-e35cdd50e24e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180424_Y_generacio_simon_sinek","timestamp":"2018. április. 24. 13:15","title":"Hogyan vezethető az Y generáció, és mit tanulhatnak tőlük az idősebb kollégák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","shortLead":"Állítólag azt az utasítást kapták a mentődolgozók, hogy hajtsanak lassabban a járművel.","id":"20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570b62ad-ffd3-41a4-9329-78532c6dfd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337f9bff-cdb8-4a0e-bb6f-484198fc24d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_rothado_borsodi_mentoautorol_posztolt_videot_a_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege","timestamp":"2018. április. 24. 16:21","title":"Rothadó borsodi mentőautóról posztolt videót a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként alakult, mint ahogy azt elképzelte.","shortLead":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként...","id":"20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26301e-c613-40d5-b92a-142e8d109ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2018. április. 24. 15:21","title":"Beintett a traffipaxnak a terepjárós férfi, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő eszköz, hanem az élet mindennapi része. A filmhez most kiadott háttéranyag szerint a forgatás során nem csak a színészek, Spielberg is VR-sisakot húzott.","shortLead":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő...","id":"20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfbfdc4-36fc-46d8-80c3-33648278bda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. április. 24. 15:03","title":"Videó: Maga Steven Spielberg is belépett a virtuális valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]