[{"available":true,"c_guid":"9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New York-i árverésén.","shortLead":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New...","id":"20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6732d5d6-a950-4124-a443-9f5c34ddaa48","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","timestamp":"2018. május. 15. 12:13","title":"Horribilis összegért kelt el Modigliani egy aktja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cd1-ce95-4211-8e9d-361513e6365f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset a Csépi út és a Galagonya utca találkozásánál történt.","shortLead":"A baleset a Csépi út és a Galagonya utca találkozásánál történt.","id":"20180515_Aluljaroba_szorult_egy_kisteherauto_Szigetszentmikloson_leszakadt_a_raktere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cd1-ce95-4211-8e9d-361513e6365f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a646913-1073-4feb-ad94-e05d059cdad5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180515_Aluljaroba_szorult_egy_kisteherauto_Szigetszentmikloson_leszakadt_a_raktere","timestamp":"2018. május. 15. 09:56","title":"Aluljáróba szorult egy kisteherautó Szigetszentmiklóson, leszakadt a raktere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be...","id":"20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c95f04-1c5d-4e6c-958e-c00d30de6ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","timestamp":"2018. május. 14. 11:06","title":"Autót vagy más értékes tárgyat adott el? Mutatjuk, mire figyeljen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","shortLead":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","id":"20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14666aa8-e047-4cc2-97db-050b83876ade","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","timestamp":"2018. május. 14. 15:42","title":"Kezdődik a ramadán az iszlám országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbceb21-8e68-415c-bdd0-f60a74d416f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövidsége miatt nem feltétlenül lehet táncnak nevezni az izraeli miniszterelnök produkcióját, de a gyors mozdulattal félreérthetetlenül utalt a vasárnapi, jeruzsálemi ünnepélyes kormányülésen az Eurovíziós Dalfesztivál idei győztesének dalára.","shortLead":"Rövidsége miatt nem feltétlenül lehet táncnak nevezni az izraeli miniszterelnök produkcióját, de a gyors mozdulattal...","id":"20180514_netanjahu_is_kacsatanccal_unnepelte_meg_netta_gyozelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbceb21-8e68-415c-bdd0-f60a74d416f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1521305c-9680-46d8-98c8-4f5d13c30044","keywords":null,"link":"/elet/20180514_netanjahu_is_kacsatanccal_unnepelte_meg_netta_gyozelmet","timestamp":"2018. május. 14. 11:49","title":"Netanjahu is „kacsatánccal” ünnepelte meg Netta győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be miniszteri meghallgatásán Trócsányi László leendő igazságügy miniszter.","shortLead":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be...","id":"20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87100c-9093-497c-8141-22362c81aa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","timestamp":"2018. május. 14. 11:51","title":"Trócsányi László: Jönnek a különbíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet tippelni. ","shortLead":"Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet...","id":"20180515_bkv_autobusz_trolibusz_budapest_kozlekedes_50_ev_szuletesnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e67b5-3d20-4c54-914f-54f0720a9322","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_bkv_autobusz_trolibusz_budapest_kozlekedes_50_ev_szuletesnap","timestamp":"2018. május. 15. 13:25","title":"Tippeljen: autóbuszból vagy troliból van több Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]