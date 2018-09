Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffa43e53-11af-423e-821a-cd089dca10fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, ahol a trend már biztató.","shortLead":"Van, ahol a trend már biztató.","id":"20180910_Vajna_Timea_minden_uzlete_veszteseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa43e53-11af-423e-821a-cd089dca10fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf95edb-3b45-4e77-b42a-248758afc85f","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Vajna_Timea_minden_uzlete_veszteseges","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:58","title":"Vajna Tímea minden üzlete veszteséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401f61-483e-4c8f-82f5-236e27600755","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak egy TV2-ős munkája biztos.","shortLead":"Egyelőre csak egy TV2-ős munkája biztos.","id":"20180910_Tatar_Csilla_otthagyta_a_koztevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34401f61-483e-4c8f-82f5-236e27600755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a026e30-40c7-47c4-b49a-8dadb0fdc27c","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tatar_Csilla_otthagyta_a_koztevet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:03","title":"Tatár Csilla otthagyta a köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"0,3 százalék a különbség a baloldali koalíció és a konzervatív pártszövetség által kapott voksok között, eszerint pedig két képviselővel többen lesznek a baloldaliak a svéd parlamentben. ","shortLead":"0,3 százalék a különbség a baloldali koalíció és a konzervatív pártszövetség által kapott voksok között, eszerint pedig...","id":"20180910_Ha_hajszallal_is_de_nyert_a_baloldali_koalicio_a_sved_valasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2745b383-b94e-47fe-af3a-11f93437e02d","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Ha_hajszallal_is_de_nyert_a_baloldali_koalicio_a_sved_valasztason","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:48","title":"Ha hajszállal is, de nyert a baloldali koalíció a svéd választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","id":"20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5478ae6-cb60-4640-91ea-cf43e20d1af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Visszatert_a_kipihent_Orban_es_nekiveselkedik","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:40","title":"Visszatért a kipihent Orbán és nekiveselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","shortLead":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","id":"20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622d0ac2-ea3f-4415-ad6c-fd03b1f12dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Trump szerint a Woodward-könyv egy vicc, ezért úgy döntött, majd ő megírja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","shortLead":"Tyler Linfesty nagyon viccesen reagálta le az amerikai elnök beszédét. ","id":"20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc153f9-1c9c-4edf-8e03-7c6d839d87ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f99ae0-cfbf-4fd8-8cd3-7658a333f4d6","keywords":null,"link":"/elet/20180909_tyler_linfesty_donald_trump_beszed_montana_trollkodas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:05","title":"A fél internet egy 17 éves fiút ünnepel, aki véletlenül megtrollkodta Trump beszédét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint a part menti büfésoron évek óta egyre rosszabb a helyzet, egyre gyakoribbak a verekedések. ","shortLead":"A helyiek szerint a part menti büfésoron évek óta egyre rosszabb a helyzet, egyre gyakoribbak a verekedések. ","id":"20180909_Fiatal_furedi_boraszt_vertek_agyon_a_hetvegen_Badacsonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea43e9e5-41ba-4aa5-a378-acc8c93861a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1807c22c-24d0-41b7-957f-93659df2c4da","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Fiatal_furedi_boraszt_vertek_agyon_a_hetvegen_Badacsonyban","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:57","title":"Fiatal füredi borászt vertek agyon a hétvégén Badacsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]