Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem augusztus végén leköszönt rektora.","shortLead":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati...","id":"20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb85ae3-32a6-4f79-bdd6-61a6c22a4df8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:07","title":"Közigazgatási bírósággal állítaná le az építkezéseket Patyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet alapítottak.","shortLead":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet...","id":"20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d873578-8aa9-465f-ac4d-ec5aa75c86d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:48","title":"Van néhány probléma a Római-part közösségi tervezési projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81223cb-4c51-4e18-8972-7ffb5873f08e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume, magyar vonatkozású, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom című alkotása lesz.","shortLead":"Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume...","id":"20180917_Fesztivaldijas_filmekkel_jelentkezik_a_Szemrevalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81223cb-4c51-4e18-8972-7ffb5873f08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b81e1e-e65c-4808-bb50-64b5eaf2f7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Fesztivaldijas_filmekkel_jelentkezik_a_Szemrevalo","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Fesztiváldíjas filmekkel jelentkezik a Szemrevaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5555844f-6e2e-4d09-8520-00a67610314f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó elé futott egy medve Szlovákiában az Alacsony-Tátrában, a vezető már nem tudott lefékezni, és elütötte az állatot. A szembejövő autó megpróbált kitérni, az pedig egy kamionnak csapódott. Annak egy utasa, és a medve is meghalt a szerencsétlenségben.","shortLead":"Egy autó elé futott egy medve Szlovákiában az Alacsony-Tátrában, a vezető már nem tudott lefékezni, és elütötte...","id":"20180918_Medvet_utott_el_egy_auto_Szlovakiaban_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5555844f-6e2e-4d09-8520-00a67610314f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987b0b44-a58e-4a11-9d16-18546152a1a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Medvet_utott_el_egy_auto_Szlovakiaban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:39","title":"Medvét ütött el egy autó Szlovákiában, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, napsütéses napunk lesz. ","shortLead":"Meleg, napsütéses napunk lesz. ","id":"20180917_Folytatodik_az_indian_nyar_30_fok_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a09499-0e8e-4998-ab35-928e3af325a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Folytatodik_az_indian_nyar_30_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:14","title":"Folytatódik az indián nyár, 30 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB közleménye szerint a képek jó állapotban vannak, restaurálást nem igényelnek.","shortLead":"Az MNB közleménye szerint a képek jó állapotban vannak, restaurálást nem igényelnek.","id":"20180917_32_millio_forintert_vett_festmenyeket_a_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44932c74-9d60-4864-927e-0f1d33c1d59e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_32_millio_forintert_vett_festmenyeket_a_jegybank","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:40","title":"32 millió forintért vett festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 200 milliárd dollár értékű termékre vethet ki védővámot Donald Trump, emiatt még drágábbak lehetnek az amerikai vállalatok által Kínában gyártatott elektronikai eszközök.","shortLead":"Újabb 200 milliárd dollár értékű termékre vethet ki védővámot Donald Trump, emiatt még drágábbak lehetnek az amerikai...","id":"20180917_donald_trum_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86517da-6772-4951-8c80-098d1b7a84a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_donald_trum_egyesult_allamok_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:03","title":"Felnyomhatja az iPhone-ok árát (is) Trump mai intézkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]