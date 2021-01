világ

2020.12.31. 06:00 5 perc

A Brexit okait és következményeit a 2016-os népszavazás óta eltelt időszakban számos alkalommal elemeztük. Most a személyes érzéseit osztja meg a HVG-vel Nick Thorpe, ő ugyanis kicsit bent is, meg kint is van: a BBC tudósítója, aki 1986 óta él és dolgozik Magyarországon.