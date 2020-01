Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hosszabb távú hatásokat nézve a német atomerőművek leállítása csakis kárt okozott.","shortLead":"A hosszabb távú hatásokat nézve a német atomerőművek leállítása csakis kárt okozott.","id":"20200125_atomeromu_szeneromu_atomenergia_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc62bb3-2ed8-4802-ace7-9a8ebe2647ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_atomeromu_szeneromu_atomenergia_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 25. 17:26","title":"1100 ember halhatott meg, amiért leállították a német atomerőműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fitneszguru a héten sokakat magára haragított egy videójával. Most azt mondta, eljött a bocsánatkérés ideje.","shortLead":"A fitneszguru a héten sokakat magára haragított egy videójával. Most azt mondta, eljött a bocsánatkérés ideje.","id":"20200124_schobert_norbert_tulsuly_ducik_hazassag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f6bdcf-b162-4b83-9c67-c7924261d96a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_schobert_norbert_tulsuly_ducik_hazassag","timestamp":"2020. január. 24. 20:58","title":"Bocsánatot kért Schobert Norbert, igaz, nem mindenért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae9bd9c-d721-428d-9dae-f66f2149f83b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20200126_Marabu_Feknyuz_Meg_hogy_valsagban_a_sulyemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae9bd9c-d721-428d-9dae-f66f2149f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7aabab-665b-4e60-93f5-041219a23909","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Marabu_Feknyuz_Meg_hogy_valsagban_a_sulyemeles","timestamp":"2020. január. 26. 09:16","title":"Marabu Féknyúz: Még hogy válságban a súlyemelés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720c445-815e-473e-acbf-205e9d8dbf68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk mit tud a jelenleg kapható legerősebb Shelby Mustang és a gyárban egy bőven 1 000 lóerő feletti új Mustanggal is találkoztunk.","shortLead":"Kipróbáltuk mit tud a jelenleg kapható legerősebb Shelby Mustang és a gyárban egy bőven 1 000 lóerő feletti új...","id":"20200125_mustang_kimaxolva_vegasban_meghajtottunk_egy_825_loeros_shelby_super_snakeet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c720c445-815e-473e-acbf-205e9d8dbf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10549401-fb55-4a22-8abc-9597fa7fcecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_mustang_kimaxolva_vegasban_meghajtottunk_egy_825_loeros_shelby_super_snakeet","timestamp":"2020. január. 25. 06:41","title":"Mustang kimaxolva: Vegasban meghajtottunk egy 825 lóerős Shelby Super Snake-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni a magyar orvosok érdekeit.”","shortLead":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni...","id":"20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93294e5-7f1d-4448-a035-dca07a63ae85","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","timestamp":"2020. január. 26. 09:05","title":"Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por befogására, ám szakértők szerint a legegyszerűbb még mindig az lenne, ha a szennyeződés be sem kerülne a levegőbe.","shortLead":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por...","id":"202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ccee2-7d24-4361-b393-0a29c96dc9d6","keywords":null,"link":"/360/202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","timestamp":"2020. január. 26. 08:15","title":"A kínai csodatoronytól a porszívós biciklikig: mi működik és mi nem a szmog ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak ellenséget.","shortLead":"Nem akarnak ellenséget.","id":"20200125_Spiegel_Meg_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd94d3-cb77-45ef-8616-8a4fa91a5802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ddfdfd-8bb3-4342-a7f4-9e22930c7155","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Spiegel_Meg_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2020. január. 25. 09:38","title":"Spiegel: Még nem zárják ki a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]