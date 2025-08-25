Már ilyen közlekedési tábla is van: „Navigációs hiba” – zsákutca!

Egyelőre csak egy német településen, de igény, lehet, hogy volna rá máshol is.

Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália egyik kisvárosában, Olsbergben egészen különleges közlekedési táblát állítottak fel. Ez a 15 ezer fős település nemcsak a terület legmagasabb hegyével, a Langenberggel büszkélkedhet, hanem egy különös, egyedi táblával is az Assinghausen kerületben – írja a Focus oldala.

Gyakori probléma volt ugyanis, hogy a kisvárosban a navigációs rendszer valamiért rossz irányba vezette az autósokat, ezért sokszor káosz volt az utakon. Az önkormányzat úgy döntött, egyedi táblával figyelmezteti a sofőröket: a jelzés egy zsákutcát ábrázol, mellette a „Figyelem” és a „Navigációs hiba” felirat olvasható.

Ne bizz a naviban!
IMAGO / blickwinkel

A helyiek szerint a módszer bevált, hiszen jelentősen csökkent a forgalom a problémás útszakaszon, és kevesebb sofőrnek kell bosszankodnia a navigáció tévedései miatt.

