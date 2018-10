Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását is alááshatja.","shortLead":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását...","id":"20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb598e95-7978-44cd-8174-b4626fe0adab","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","timestamp":"2018. október. 04. 08:02","title":"Terjed az ebola, abba kell hagyni a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szerint a repülőutakkal kapcsolatban több törvénysértés is felmerül.","shortLead":"Szabó Tímea szerint a repülőutakkal kapcsolatban több törvénysértés is felmerül.","id":"20181004_Megkerdeztek_Polt_Petert_indite_nyomozast_Orban_luxusrepulese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75994254-5a4d-49e3-bf84-7391b5e4544e","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztek_Polt_Petert_indite_nyomozast_Orban_luxusrepulese_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:14","title":"Megkérdezték Polt Pétert, indít-e nyomozást Orbán luxusrepülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható probléma idehaza több száz internetezőt érint, de nem kizárt, hogy ennél jóval nagyobb a baj. ","shortLead":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható...","id":"20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc8547e-03a4-4742-ad31-f3386a88997d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","timestamp":"2018. október. 04. 17:53","title":"Nagy gond van 1600 magyar routerével, átvehetik felettük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"","category":"kkv","description":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","shortLead":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","id":"20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abb4d14-493a-4619-9abd-e203f89fda4a","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","timestamp":"2018. október. 05. 11:11","title":"Tömeges magyar céghalál – nincs megállás, csak lassulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bd9416-98e3-466f-b487-569205cdbcce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Fidelitasból indulva Mihalovics Péter volt már országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, miniszteri biztos és kabinetfőnök, most pedig egy Budán exkluzív lakásokat építő ingatlanfejlesztő cég egyik tulajdonosa. A hvg.hu birtokába került szerződésben a fideszes politikus több mint 90 millió forintos beugró összeget villantott, miközben az utolsó vagyonnyilatkozata szerint még autóra sem telt, ráadásul több adóssága volt, mint megtakarítása. Mivel azóta is egyik közfunkcióból megy a másikba, adódik a kérdés: mégis miből finanszírozza a beruházást, amihez az értékes telket a XII. kerületi önkormányzattól vásárolták? Hiába kérdeztük, nem árulta el, de szerinte minden szabályosan zajlott.","shortLead":"A Fidelitasból indulva Mihalovics Péter volt már országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, miniszteri biztos és...","id":"20181004_mihalovics_peter_sesztak_miklos_kabinetfonok_luxustarsashaz_mvmugy_hegyvideki_onkormanyzat_ingatlanfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19bd9416-98e3-466f-b487-569205cdbcce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed48e2b6-e392-43fb-894b-463ec41fb71b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_mihalovics_peter_sesztak_miklos_kabinetfonok_luxustarsashaz_mvmugy_hegyvideki_onkormanyzat_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. október. 04. 06:30","title":"1,5 millió egy négyzetméter: luxustársasházat épít Seszták kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f683b2c8-955f-4684-8785-a4cdd16451f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Felpörgött világban megtalálni önmagunkat – ez az alapvető, mégis bonyolult kérdés áll az Elefánt legújabb, Micsoda című dalának és klipjének középpontjában. Premier.","shortLead":" Felpörgött világban megtalálni önmagunkat – ez az alapvető, mégis bonyolult kérdés áll az Elefánt legújabb, Micsoda...","id":"20181005_Felporgott_vilag_talajnelkuliseg_orulet_Elefant_uj_dal_klip_Micsoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f683b2c8-955f-4684-8785-a4cdd16451f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb7e1a-ada5-4ea2-9e97-52f5432f108a","keywords":null,"link":"/kultura/20181005_Felporgott_vilag_talajnelkuliseg_orulet_Elefant_uj_dal_klip_Micsoda","timestamp":"2018. október. 05. 10:05","title":"Felpörgött világ, talajnélküliség, őrület – itt az Elefánt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124061f-5ea7-49a3-8ed7-59c8944b8db9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mégsem a fekete lyukak adják az univerzum hiányzó sötét anyagát. Bár korábban úgy tűnt, megfejtették a csillagászat egyik nagy rejtélyét, a Kaliforniai Egyetem kutatói cáfolták az elméletet.","shortLead":"Mégsem a fekete lyukak adják az univerzum hiányzó sötét anyagát. Bár korábban úgy tűnt, megfejtették a csillagászat...","id":"20181003_fekete_lyukak_csillagaszat_sotet_anyag_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2124061f-5ea7-49a3-8ed7-59c8944b8db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265f1f6d-035c-41aa-80e8-08696b3c3f09","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_fekete_lyukak_csillagaszat_sotet_anyag_elmelet","timestamp":"2018. október. 03. 16:03","title":"Megdőlt egy teória a fekete lyukakról, a kutatók csak vakarják a fejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]