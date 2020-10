Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Egy óvodákba kijáró gyógypedagógusnak is pozitív lett a tesztje.","id":"20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22166097-b0ec-45c8-8455-213a9a54a5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504a8721-8d8c-413c-beb4-4b66b7e0d26c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Koronavirus_XII_kerulet_bolcsode_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 06:15","title":"A koronavírus elérte a XII. kerületi bölcsődéket és óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi Baráti Kör elnökségi tagja is volt – érvel a DK-s politikus a felügyelőbizottsági tagsága mellett.","shortLead":"A Fradi Baráti Kör elnökségi tagja is volt – érvel a DK-s politikus a felügyelőbizottsági tagsága mellett.","id":"20201009_Greczy_Zsolt_mogottem_a_ferencvarosi_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c4de76-9fd8-4111-9637-e85970d2eb78","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Greczy_Zsolt_mogottem_a_ferencvarosi_tobbseg","timestamp":"2020. október. 09. 10:30","title":"Gréczy Zsolt: Mögöttem a ferencvárosi többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak mégis komoly gondot okozhat a döntés.","shortLead":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak...","id":"20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e38841-b987-4f7b-b343-06d9ab20038a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","timestamp":"2020. október. 10. 15:03","title":"Elsőként engedélyezte génmódosított búza termelését Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak idő kérdése volt, hogy \"a birodalom\" megpróbáljon visszavágni, azonban meglepő módon, nem az Apple-n, hanem a Google-n próbál fogást találni Kína.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy \"a birodalom\" megpróbáljon visszavágni, azonban meglepő módon, nem az Apple-n, hanem...","id":"20201009_kina_google_piaci_erofoleny_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45b0d8-e851-417c-9743-e47520546b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_kina_google_piaci_erofoleny_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 09. 10:03","title":"Elérkezett az idő visszavágásra: vizsgálódna Kína a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak ki, hanem a meglévő szolgáltatóknak kínálnak olyan háttérrendszer, amely jobbá teszi a már közismert platformokat.","shortLead":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak...","id":"20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c138a-8687-48c0-9b02-80fa19350aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","timestamp":"2020. október. 09. 10:33","title":"Automatikusan megoldja a videós hívások gyakori problémáit az Nvidia új okossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3557962-8826-48df-b2cd-ea6121a9882f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Összecsapások voltak a kirgiz fővárosban, a volt államfő kocsijára rálőttek. A hivatalban lévő elnök katonákat vezényel a városba, és betiltják a tömegrendezvényeket.","shortLead":"Összecsapások voltak a kirgiz fővárosban, a volt államfő kocsijára rálőttek. A hivatalban lévő elnök katonákat vezényel...","id":"20201009_kirgiz_valsag_lovesek_rendkivuli_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3557962-8826-48df-b2cd-ea6121a9882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a431054e-d357-446f-b287-3fa5cccbdcda","keywords":null,"link":"/vilag/20201009_kirgiz_valsag_lovesek_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. október. 09. 15:42","title":"Rálőttek a volt kirgiz államfő autójára, rendkívüli állapotot hirdettek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár már szeptember elején elszíneződött és habzott a víz a kamcsatkai partoknál, a környezetvédelmi minisztérium szerint korábban semmi, a normálistól eltérő nem történt a térségben.","shortLead":"Bár már szeptember elején elszíneződött és habzott a víz a kamcsatkai partoknál, a környezetvédelmi minisztérium...","id":"20201009_A_feltetelezett_szennyezes_a_kamcsatkaifelsziget_szinte_teljes_elovilagat_elpusztitotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f73fce-1f8e-49af-81f1-e8cf6d380392","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_A_feltetelezett_szennyezes_a_kamcsatkaifelsziget_szinte_teljes_elovilagat_elpusztitotta","timestamp":"2020. október. 09. 16:14","title":"A Kamcsatka-félsziget tengeri élővilágában súlyos pusztítást okozott a feltételezett szennyezés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de éves összehasonlításban is jelentős a csökkenés.","shortLead":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de...","id":"20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcbec2-5a0d-4025-9232-a778127f6f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","timestamp":"2020. október. 10. 08:03","title":"A kaliforniai tüzek hatása: sokkal kevesebb áramot tudnak termelni a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]