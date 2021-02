Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2aab083-e4a8-4d8e-ad81-a99d87c2801a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"Látványos leleplezése a fideszes vidékpolitikának, hogy a január elsejével létrehozott nyilvános regiszterben Mészáros Lőrinc is őstermelőként szerepel. \r

","shortLead":"Látványos leleplezése a fideszes vidékpolitikának, hogy a január elsejével létrehozott nyilvános regiszterben Mészáros...","id":"20210213_Meszaros_es_fideszes_politikusok_ostermelokent_is_szepen_keresnek_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2aab083-e4a8-4d8e-ad81-a99d87c2801a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6591dc-9cec-497c-a73c-21af53d0580e","keywords":null,"link":"/360/20210213_Meszaros_es_fideszes_politikusok_ostermelokent_is_szepen_keresnek_","timestamp":"2021. február. 13. 08:15","title":"Őstermelők és újgazdagok: Mészáros és sok fideszes az apróért is lehajol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik négy dalukat.","shortLead":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik...","id":"20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab41a10-e840-41a3-94fd-cf7449287b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Abszolút távolságtartó minikoncertet mutatott be az Audioshake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","shortLead":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","id":"20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e652461c-8755-4177-8bcb-01ba79358a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","timestamp":"2021. február. 12. 16:21","title":"Több helyen szétfagyott az autópályák útburkolata, ideiglenes lezárások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","shortLead":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","id":"20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292e629-423c-4874-8de7-6890a01c27eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","timestamp":"2021. február. 13. 10:58","title":"Szputnyik vakcinagyár indulhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte kihagyott lehetőségeket az ellenzék a szavazók dinamizálására, a kormány ugyanis tart attól, ha egyszerre sok ember mondja el a véleményét. Ráadásul a hatalom eddig csak propagandával és titkolózással kezelte a járványt – mondja a független képviselő.\r

","shortLead":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte...","id":"20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04cd12c-1bd4-47da-9c50-b71a1003d426","keywords":null,"link":"/360/20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Élesben Hadházy Ákossal: Durciztak rám, mert kimondtam a borsodi jelöltről, hogy egy náci svindler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","id":"20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca19973-7a62-45f0-8526-e91430f9d2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 05:43","title":"Két megyében mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, országszerte életbe lép a vörös kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","shortLead":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","id":"20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28f0ca4-bf6c-4355-ae31-6d6d4868f842","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","timestamp":"2021. február. 12. 07:41","title":"Impeachment: Trump elítélését kérte a vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A katari emír a koronavírus miatt felülvizsgálja magyarországi portfolióját. ","shortLead":"A katari emír a koronavírus miatt felülvizsgálja magyarországi portfolióját. ","id":"20210211_kopaszi_gat_hernadi_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2184f22-d330-4e94-8807-9e59824bf5ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_kopaszi_gat_hernadi_zsolt","timestamp":"2021. február. 11. 15:43","title":"A Mol-vezér is beszállt a Kopaszi-gát projektbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]