[{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","shortLead":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","id":"20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19718de-2aa1-407c-86db-49c8d068c329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:45","title":"Miért lehet egy ország fejlettebb, ha nem annyira vallásos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262762ca-38de-4910-8e14-6a2928385e00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ellentmondásos ítéletet hozott a német bíróság.","shortLead":"Ellentmondásos ítéletet hozott a német bíróság.","id":"20180925_Ra_lehete_kenyszeriteni_arab_legitarsasagot_arra_hogy_felvegyen_egy_izraeli_utast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262762ca-38de-4910-8e14-6a2928385e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418d3e4-b0ee-4bcc-88ba-dc3cec1d9fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Ra_lehete_kenyszeriteni_arab_legitarsasagot_arra_hogy_felvegyen_egy_izraeli_utast","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:37","title":"Rá lehet-e kényszeríteni arab légitársaságot arra, hogy felvegyen egy izraeli utast?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Háromszáz eurós – közel százezer forintos – bírságra és három havi börtönre ítélt egy férfit egy francia bíróság szexista sértegetés miatt. Ez volt az első ítélet a szexista és szexuális erőszakos cselekmények ellen hozott új francia törvény kihirdetése óta.","shortLead":"Háromszáz eurós – közel százezer forintos – bírságra és három havi börtönre ítélt egy férfit egy francia bíróság...","id":"20180926_rautott_egy_no_hatsojara_lecsuknak_egy_ferfit_franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ecac7-0418-4f99-b3c6-0dd84551d3c6","keywords":null,"link":"/elet/20180926_rautott_egy_no_hatsojara_lecsuknak_egy_ferfit_franciaorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:11","title":"Ráütött egy nő hátsójára, lecsuknak egy férfit Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","shortLead":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","id":"20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44730f0d-3910-45c8-a79d-d2c26ee89192","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:16","title":"TGM: Századvég: ez a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett a hullámokon vergődve életben maradnia. ","shortLead":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett...","id":"20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce90775f-7ec5-4145-b7de-b9c667662ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:12","title":"Másfél hónapig hánykódott az óceán közepén egy 18 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem gondozta, az asszony végül kórházba került, ahol rövidesen meghalt.","shortLead":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem...","id":"20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ef2d2a-5e1d-4910-a37c-83c085a7a875","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:01","title":"Hagyta meghalni idős édesanyját, négy év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a budapesti Airbnb szállásokon eltöltött vendégéjszakák száma megközelítette az 1,5 milliót, 35 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit – közölte a Colliers International az MTI-vel szerdán.","shortLead":"Tavaly a budapesti Airbnb szállásokon eltöltött vendégéjszakák száma megközelítette az 1,5 milliót, 35 százalékkal...","id":"20180926_Tudtuk_hogy_megeri_airbnbztetni_a_lakast_de_azt_nem_hogy_ennyire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055d8db0-064e-4909-9495-a04044af9eff","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Tudtuk_hogy_megeri_airbnbztetni_a_lakast_de_azt_nem_hogy_ennyire","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:29","title":"Tudtuk, hogy megéri airbnb-ztetni a lakást, de azt nem, hogy ennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]