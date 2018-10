Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59","c_author":"","category":"vilag","description":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek a luxemburgi parlamenti választáson: a még nem végleges adatok szerint az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt öt százalékponttal, a kormánykoalícióban bent lévő Demokrata Párt 1,1, a Szocialista Munkáspárt pedig 3,5 százalékponttal kapott kevesebb voksot, mint 2013-ban.","shortLead":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek...","id":"20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4449605-5044-47f6-9199-03be5e04f351","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","timestamp":"2018. október. 14. 20:53","title":"Luxemburgban is a zöldek törtek előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől bűn, ha valaki hajléktalan. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás. A KDNP-s képviselő szerint a módosítás célja a gondoskodás.","id":"20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170ed72b-fcf2-45b7-ad73-bcc905bafa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Elzarassal_is_buntethetik_elveheti_a_hajlektalanok_holmijait__a_KDNP_szerint_ez_gondoskodas","timestamp":"2018. október. 15. 11:51","title":"Elzárással is büntethetik, elvehetik a hajléktalanok holmijait – a KDNP szerint ez gondoskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő módosítását, mert véleménye szerint ellentétes az Alaptörvény alkotmányos büntetőjogra, az egyesülési jogra és a szólásszabadságra vonatkozó rendelkezéseivel.","shortLead":"Az Amnesty International is az Alkotmánybíróságon támadta meg a Stop Soros törvénycsomag Büntető törvénykönyvet érintő...","id":"20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0182e5-21f0-465d-8bfa-ed862e9493b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5feaede-0a88-44ae-b7c6-2a6badd3c808","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_Amnesty_a_Stop_Soros_miatt","timestamp":"2018. október. 15. 09:36","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az Amnesty is a Stop Soros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","shortLead":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","id":"20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202914c-a9e5-4a6d-845b-4c3397e48291","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","timestamp":"2018. október. 16. 13:48","title":"Boszorkányok készülnek rontást küldeni Trump főbírójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a8ab5-d01b-472a-b40f-392a268d7539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudhatjuk meg, kik és hová utaztak októberig azzal a két Airbus 319-essel, amelyet decemberben hangsúlyozottan nem kormánygépnek vett a honvédség, mégis legtöbbször Orbán Viktor látták külföldön kilépni belőle.","shortLead":"Nem tudhatjuk meg, kik és hová utaztak októberig azzal a két Airbus 319-essel, amelyet decemberben hangsúlyozottan nem...","id":"20181015_Titkolja_a_HM_hogy_ki_hasznalja_Orbanon_kivul_a_nem_kormanygepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a8ab5-d01b-472a-b40f-392a268d7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9552a360-f57d-4dda-ad0f-4b5c8efb6077","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Titkolja_a_HM_hogy_ki_hasznalja_Orbanon_kivul_a_nem_kormanygepet","timestamp":"2018. október. 15. 06:09","title":"Titkolja a HM, hogy ki használja Orbánon kívül a \"nem kormánygépet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.","shortLead":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan...","id":"20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f588b7-2f92-4415-a7e6-d658f282d191","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. október. 15. 15:49","title":"Az állami támogatás megszüntetésével a legfőbb vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollandiában is téma lett az Orbán-kormány Sargentini-ellenes kampánya, egy szatirikus műsorban magyarul üzentek.","shortLead":"Hollandiában is téma lett az Orbán-kormány Sargentini-ellenes kampánya, egy szatirikus műsorban magyarul üzentek.","id":"20181015_Magyarul_uzentek_a_holland_teveben_Ugorj_le_az_Orbanvonatrol_amely_a_semmibol_a_semmibe_tart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a52261-77a2-48a8-ade9-41a915f108f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarul_uzentek_a_holland_teveben_Ugorj_le_az_Orbanvonatrol_amely_a_semmibol_a_semmibe_tart","timestamp":"2018. október. 15. 10:08","title":"Magyarul üzentek a holland tévében: „Ugorj le az Orbán-vonatról, amely a semmiből a semmibe tart”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is megemlítette, újraindulása esetén távlati tervei között szerepel a főváros autómentesítése. Éppen azután mondta ezt, hogy a városvezetői székért bejelentkezett Puzsér Róbert is, akinek az egyetlen programja az autómentes belváros megvalósítása lesz.","shortLead":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is...","id":"20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2041e6f2-a2d0-4170-a592-8a62a2466fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","timestamp":"2018. október. 15. 14:57","title":"A belváros autómentesítésében lehet nagy csata Tarlós és Puzsér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]