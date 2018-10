Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le a Wizz Air Kolozsvárról Rómába tartó repülőgépe.","shortLead":" A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le a Wizz Air Kolozsvárról Rómába tartó repülőgépe.","id":"20181014_Gond_volt_egy_Romaba_tarto_Wizz_Air_geppel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f96bd20-f8f7-40dc-9120-9f0e737afeae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Gond_volt_egy_Romaba_tarto_Wizz_Air_geppel","timestamp":"2018. október. 14. 18:59","title":"Gond volt egy Rómába tartó Wizz Air géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795ec1db-5782-4fb5-b5fc-759d66ce213b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Betették egy papírhulladék-megsemmisítőbe, majd bekereteztették, így utalva a példaképre, Banksyre.","shortLead":"Betették egy papírhulladék-megsemmisítőbe, majd bekereteztették, így utalva a példaképre, Banksyre.","id":"20181015_Sajatosan_reagalt_a_Ketfarku_a_rendorseg_Baskyt_kereso_levelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=795ec1db-5782-4fb5-b5fc-759d66ce213b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f33a0af-962d-45ee-bbf7-9412875adeef","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Sajatosan_reagalt_a_Ketfarku_a_rendorseg_Baskyt_kereso_levelere","timestamp":"2018. október. 15. 19:27","title":"A Kétfarkú megörökítette a rendőrség Baskyt kereső levelét, de nem akárhogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha bejön az üzlet, Rákosfalvy Zsolt lesz a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon.","shortLead":"Ha bejön az üzlet, Rákosfalvy Zsolt lesz a második legnagyobb kaszinótulajdonos Magyarországon.","id":"20181015_Sesztak_Miklos_korehez_kerulhet_az_utolso_kaszino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f008937-050d-4c4d-988d-59438f51f38b","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Sesztak_Miklos_korehez_kerulhet_az_utolso_kaszino","timestamp":"2018. október. 15. 08:35","title":"Seszták Miklós köréhez kerülhet az utolsó kaszinó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033b509a-34cd-4e92-90bf-1486eb24beb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magány.","shortLead":"A magány.","id":"20181015_Hogy_mi_korunk_egyik_legnagyobb_egeszsegugyi_kihivasa_Meg_fog_lepodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033b509a-34cd-4e92-90bf-1486eb24beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da45744a-428c-4756-899b-ae001f436279","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Hogy_mi_korunk_egyik_legnagyobb_egeszsegugyi_kihivasa_Meg_fog_lepodni","timestamp":"2018. október. 15. 15:30","title":"Hogy mi korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívása? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.","shortLead":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d530ede-d9e2-4817-89e2-363cd496f344","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Szaúd-Arábia makacs és válaszcsapást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön keresztüli hangérzékelést alkalmaz.","shortLead":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön...","id":"20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30253a97-46b1-4200-b287-20d0a9b9e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","timestamp":"2018. október. 15. 10:03","title":"Nagyot fog nézni a Facebook fejlesztését látva, tiszta sci-fi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a736a7c1-4379-44ff-8a4d-4d66e0e9f7a7","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Minden öltöny, ami kikerül a kezei közül, unikum, ahogyan ő maga is. Jáni Tamás családjában előfordult, hogy tizenhárman dolgoztak egyszerre szabóként – mára egyedül maradt nemcsak a dinasztiában, hanem lassan a szakmában is.","shortLead":"Minden öltöny, ami kikerül a kezei közül, unikum, ahogyan ő maga is. Jáni Tamás családjában előfordult...","id":"20181015_Hofi_szerint_ez_a_legkonnyebb_melo_de_ejjelnappal_dolgozik_az_utolso_budai_uriszabo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a736a7c1-4379-44ff-8a4d-4d66e0e9f7a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7064d308-2252-4845-b4c8-d56d5fe8872a","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Hofi_szerint_ez_a_legkonnyebb_melo_de_ejjelnappal_dolgozik_az_utolso_budai_uriszabo","timestamp":"2018. október. 15. 15:05","title":"Hofi azt mondta neki, ez a legkönnyebb meló, de látástól vakulásig dolgozik az utolsó budai úri szabó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]