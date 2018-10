Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború után Norvégiában.","shortLead":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború...","id":"20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696605d9-8ef7-4137-9067-d126fba555dc","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","timestamp":"2018. október. 18. 14:25","title":"\"Bocsánatot kérünk a nőktől, akiknek náci katonákkal volt viszonyuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44675eeb-55c7-46ee-b80a-8d1a4490a33e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Uzma Nawaz, amióta csak a szakmájában van, kétféle reakciót vált ki: megrökönyödést és tiszteletet.","shortLead":"Uzma Nawaz, amióta csak a szakmájában van, kétféle reakciót vált ki: megrökönyödést és tiszteletet.","id":"20181018_pakoisztan_noi_autoszerelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44675eeb-55c7-46ee-b80a-8d1a4490a33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9d8b7f-9208-4c72-885c-7a8d0a1be585","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_pakoisztan_noi_autoszerelo","timestamp":"2018. október. 18. 10:26","title":"Ő itt Uzma – az első női autószerelő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. 