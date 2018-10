Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome 70-es verziójában végre a felhasználók dönthetik el, szeretnék-e ha a böngésző automatikusan bejelentkeztetné őket. Valójában csak félmegoldás született.","shortLead":"A Google Chrome 70-es verziójában végre a felhasználók dönthetik el, szeretnék-e ha a böngésző automatikusan...","id":"20181018_google_chrome_70_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_kikapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dced909-fdbe-445c-bab7-9d2a9571ebb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_google_chrome_70_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 18. 09:03","title":"Chrome böngészőt használ? Most frissítsen, a Google módosította az egyik leggyűlöltebb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","shortLead":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","id":"20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1aed7-59a5-4c90-80a4-587af82b35ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","timestamp":"2018. október. 19. 12:50","title":"Lebontották a Kétfarkúak pécsi buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti Stadionfejlesztési Program minden beruházását, a kormányzati szervek eszközbeszerzési tilalma alól is felmentették a kispesti stadiont, sőt a következő két évben majd' 14 milliárd forintot utalnak ki erre a nemes célra. ","shortLead":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti...","id":"20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11fbb86-6a01-4975-8790-15f186d2a115","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","timestamp":"2018. október. 18. 09:16","title":"Szokatlan eljárással gyorsítja a kormány a 14 milliárdos kispesti stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva a mezőgazdaságban. ","shortLead":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva...","id":"20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42f555e-143f-4103-a949-80aa98b65fec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","timestamp":"2018. október. 18. 15:48","title":"Nemcsak büdösek a poloskák, hanem károsak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Máig kellett volna megegyezni a Brexit feltételeiről, ám ez nem történt meg, így egyre inkább valós az a veszély, hogy a britek jövő márciusban megegyezés nélkül lépnek ki az EU-ból. Ez beláthatatlan következményekkel járhat, a kutyák utazásának akadályoztatásától a fizetések csökkenéséig.","shortLead":"Máig kellett volna megegyezni a Brexit feltételeiről, ám ez nem történt meg, így egyre inkább valós az a veszély...","id":"20181018_no_deal_brexit_eu_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f60a626-2004-411f-9928-1ef3177f22d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_no_deal_brexit_eu_csucs","timestamp":"2018. október. 18. 20:00","title":"Vasfüggöny mögé kerülhet Nagy-Britannia, amin a magyaroknak se lesz kiskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A filantróp üzletember a zöld technológiák európai elterjedését segítő startupot hozott létre.","shortLead":"A filantróp üzletember a zöld technológiák európai elterjedését segítő startupot hozott létre.","id":"20181019_100_millio_eurot_ad_Bill_Gates_Europanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208324-4ab7-4b96-9c67-a84af03e8cf3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_100_millio_eurot_ad_Bill_Gates_Europanak","timestamp":"2018. október. 19. 09:50","title":"100 millió eurót ad Bill Gates Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség...","id":"20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b047ec12-032c-4cfb-b624-8c7928c8586f","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","timestamp":"2018. október. 19. 10:24","title":"\"Több oka is van annak, hogy fent levették a kezüket Simonkáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]