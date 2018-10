Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat Nagy-Britanniában.\r

\r

","shortLead":"A 2011 óta Angliában élő Nádházi István nyerte az év legjobb kenyércipójáért járó World Bread Awards díjat...","id":"20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eea0a5-73ff-431a-a710-af19ce484e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6854a719-30f8-41cf-8dd8-1db5e6573d35","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Komoly_dijat_hoditott_el_egy_Angliaban_dolgozo_magyar","timestamp":"2018. október. 18. 12:05","title":"Komoly díjat hódított el egy angliai magyar pék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve előzetesben lévő baloldali politikus-jogász ellen, akit nemrég túl sok könyve miatt is megbüntettek. Ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy ráadásul elromlott telefonja helyett hetek óta nem adnak Czeglédy Csabának cserekészüléket arra hivatkozva, hogy a szervizre kell várni, így viszont pont a vádemelést megelőző időszakban nem tudja megfelelően tartani a kapcsolatot védőivel.","shortLead":"Állítólag a bv házirendjébe ütközik pár napos borostája, ezért fegyelmi eljárás indult a Szegeden több mint egy éve...","id":"20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000a40d2-47a4-40ae-807d-0c076b34902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1afe10-38b2-4d8f-bb93-595ca1c02200","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Borostaja_miatt_indult_ujabb_fegyelmi_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"Borostája miatt indult újabb fegyelmi Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","id":"20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337eb2aa-4830-4143-a09c-aeef036d862f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","timestamp":"2018. október. 19. 09:18","title":"321 ezer forintra mérték a magyar átlagfizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7805118-5843-4e69-8398-236907948752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE gyakorlóiskolája törte meg a Fazekas eddigi egyeduralmát. Igaz, utóbbi ezúttal a dobogón sincs. A második a Toldy Ferenc Gimnázium, a harmadik pedig az Eötvös József Gimnázium.","shortLead":"Az ELTE gyakorlóiskolája törte meg a Fazekas eddigi egyeduralmát. Igaz, utóbbi ezúttal a dobogón sincs. A második...","id":"20181017_Itt_a_HVG_2019es_kozepiskolai_rangsora_elen_a_Radnoti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7805118-5843-4e69-8398-236907948752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80442ca6-9cf9-43c9-987d-95bf6c64a98d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Itt_a_HVG_2019es_kozepiskolai_rangsora_elen_a_Radnoti","timestamp":"2018. október. 17. 13:32","title":"Itt a HVG 2019-es középiskolai rangsora, az élen a Radnóti Miklós Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy archiváláshoz egyszerűen használható módszert.","shortLead":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy...","id":"20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406dcc5f-bbe7-47df-a9a8-5acf6eded96d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","timestamp":"2018. október. 19. 11:03","title":"Ez jól jöhet: így töltheti le a számítógépére a Gmailről az összes eddigi e-mailjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más mobilokat is tölthet, ha aktiválja a vonatkozó beállítást. ","shortLead":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más...","id":"20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6207a1c-1186-4d04-9831-4ac20107be5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","timestamp":"2018. október. 17. 13:33","title":"Olyat tud az új Huawei telefon, hogy alig hiszünk a szemünknek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","shortLead":"Az áldozatok közül hatan kiskorúak voltak. ","id":"20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705da12-45cb-466f-a340-6459f35e0d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Huszra_nott_a_kercsi_iskolai_meszarlas_halottainak_szama","timestamp":"2018. október. 18. 07:21","title":"Kercsi iskolai mészárlás: 20-ra nőtt a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi...","id":"20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33029df3-fffa-4783-a0e0-ec197f80686a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","timestamp":"2018. október. 18. 15:37","title":"Németh Szilárd: Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]