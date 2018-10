Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0135a51-77f2-43f7-9a97-460e28804a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fokozattal valami abnormális történt. De nem adják fel.","shortLead":"A harmadik fokozattal valami abnormális történt. De nem adják fel.","id":"20181028_Befuccsolt_az_elso_kinai_maganraketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0135a51-77f2-43f7-9a97-460e28804a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0d2a-7bf0-4f88-9ce2-9bf4e06b64db","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_Befuccsolt_az_elso_kinai_maganraketa","timestamp":"2018. október. 28. 18:06","title":"Befuccsolt az első kínai magánrakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","shortLead":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","id":"20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0495e-d8b4-479f-af30-cddd6d752fda","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Döntött a szakbizottság, felfüggeszthetik a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is besegít.","shortLead":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is...","id":"20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246a29a-ad3a-4b56-907a-8d2aec223f93","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","timestamp":"2018. október. 29. 11:11","title":"Rogán Cecília szegényeknek ajándékozza a gyerekek megunt játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5831d599-377a-478e-ba7a-a55d8defaa61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zelnicek, Donald Trump amerikai elnök első, cseh származású feleségének apja rendszeresen jelentett az amerikai üzletemberről a szovjet KGB-vel szoros kapcsolatban álló csehszlovák titkosszolgálatoknak – írja saját forrásaira hivatkozva a The Guardian című brit napilap. ","shortLead":"Milos Zelnicek, Donald Trump amerikai elnök első, cseh származású feleségének apja rendszeresen jelentett az amerikai...","id":"20181029_Trump_elso_felesegenek_apja_is_jelentett_az_amerikai_milliardosrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5831d599-377a-478e-ba7a-a55d8defaa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9087b-756f-4212-8e59-be155a3c8cbb","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Trump_elso_felesegenek_apja_is_jelentett_az_amerikai_milliardosrol","timestamp":"2018. október. 29. 11:58","title":"Trump első feleségének apja is jelentett az amerikai milliárdosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","shortLead":"Glenn Hoddle-t azonnal kórházba vitték.","id":"20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ae124c-a8bf-4bdd-89aa-46c1883892b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df081b7-f6fe-400c-80fd-7be9eeb3dd45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_Tevestudio_Glenn_Hoddle_rosszullet_foci_futball","timestamp":"2018. október. 27. 18:07","title":"Tévéstúdióban esett össze a korábbi angol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki a pennsylvaniai Pittsburgh egyik zsinagógájában tizenegy életet követelő szombati lövöldözés miatt.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki a pennsylvaniai Pittsburgh egyik zsinagógájában tizenegy életet...","id":"20181028_Ader_Janos_reszvetet_fejezte_ki_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_gyilkossag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089c052-05be-4c08-a4db-b2cfe9f3fe05","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Ader_Janos_reszvetet_fejezte_ki_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_gyilkossag_miatt","timestamp":"2018. október. 28. 08:22","title":"Áder János részvétét fejezte ki a pittsburghi zsinagógában történt gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcda36c-b797-4d5b-91eb-66c61e886891","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Összegyűjtötte az Adózóna, mire érdemes figyelniük azoknak, akik virágot árulnak halottak napján vagy épp a novemberi névnapokon.","shortLead":"Összegyűjtötte az Adózóna, mire érdemes figyelniük azoknak, akik virágot árulnak halottak napján vagy épp a novemberi...","id":"20181029_Raszallhatnake_a_NAVosok_az_alkalmi_viragarusokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcda36c-b797-4d5b-91eb-66c61e886891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a593ff8d-7550-4006-9e0e-59c5105ee42d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181029_Raszallhatnake_a_NAVosok_az_alkalmi_viragarusokra","timestamp":"2018. október. 29. 13:12","title":"Rászállhatnak-e a NAV-osok az alkalmi virágárusokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6227-69bf-4ce1-a286-6ee7f1c3e2a9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit belealudt az ellenzék. Lehet, hogy az MSZP kitalált egy szemét dolgot, miközben Németh Szilárd megnézett egy kevés drótot. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit...","id":"20181028_Hervadt_tuntetesek_kozott_a_szemet_lehet_a_legnagyobb_huzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6227-69bf-4ce1-a286-6ee7f1c3e2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a5363f-c9ec-4e82-bdc2-62f39ee319ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hervadt_tuntetesek_kozott_a_szemet_lehet_a_legnagyobb_huzas","timestamp":"2018. október. 28. 17:30","title":"Hervadt tüntetések között a szemét lehet a legnagyobb húzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]