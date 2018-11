Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","shortLead":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","id":"20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd074d90-bb65-4517-8345-b18a9dbc9814","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 04. 16:38","title":"Szolgáltak és védtek: százöt bűnőzőt értek tetten egy nap alatt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","shortLead":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","id":"20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d62d31-c22b-465c-b443-d9408cd43a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","timestamp":"2018. november. 04. 08:05","title":"Nagy zsák marihuánával bukott le a csepeli díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35843813-7d98-43c6-ab98-b2ebbb047a3a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"2008. november 3-án vette kezdetét a háború utáni Magyarország legsúlyosabb etnikai hátterű terrorsorozata. 