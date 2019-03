Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az önvezető autók arcfelismerő rendszere kevésbé működik jól, ha színesbőrű járókelőket kell azonosítson, így pedig nagyobb valószínűséggel érheti őket baleset.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az önvezető autók arcfelismerő rendszere kevésbé működik jól, ha színesbőrű járókelőket kell...","id":"20190306_onvezeto_technologia_onvezeto_auto_rasszizmus_szinesboru_jarokelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7e98ad-8229-4fb7-8c68-f07be07a7923","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_onvezeto_technologia_onvezeto_auto_rasszizmus_szinesboru_jarokelo","timestamp":"2019. március. 06. 15:33","title":"Felfedeztek valami aggasztót az önvezető autókkal kapcsolatban: rasszisták lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár. 