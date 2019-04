Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af579f16-1156-412c-8549-292c6d7b1410","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy családi házban, Miskolcon egy társasházban volt tűz","shortLead":"Nagykátán egy családi házban, Miskolcon egy társasházban volt tűz","id":"20190420_Itthon_is_van_dolga_a_tuzoltoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af579f16-1156-412c-8549-292c6d7b1410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ed5e7-88b1-4e1b-82ce-7a28672bfaeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Itthon_is_van_dolga_a_tuzoltoknak","timestamp":"2019. április. 20. 08:50","title":"Itthon is van dolga a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","shortLead":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","id":"20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69b5612-030a-4f61-853c-eedf0792456b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","timestamp":"2019. április. 18. 20:41","title":"A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","shortLead":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","id":"20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8532360-28de-4df5-b924-6c7fd3cc1abb","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","timestamp":"2019. április. 19. 08:35","title":"Megint robbant valami Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73cf821-7cc7-4530-b45e-5813c93c27ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower negyedéves jelentéséből kiderül, hogy mely alkalmazások hozták a legtöbb pénzt fejlesztőiknek (no meg az alkalmazás-áruházaknak), melyek voltak a legtöbbször letöltött appok és hogy összességében mennyit költött a világ mobil alkalmazásokra az év első három hónapjában.","shortLead":"A Sensor Tower negyedéves jelentéséből kiderül, hogy mely alkalmazások hozták a legtöbb pénzt fejlesztőiknek (no meg...","id":"20190420_sensor_tower_statisztikak_2019_q1_mobil_appok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73cf821-7cc7-4530-b45e-5813c93c27ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7136e80-3885-4a59-9693-9df0c5c8b823","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_sensor_tower_statisztikak_2019_q1_mobil_appok_letoltese","timestamp":"2019. április. 20. 12:03","title":"Kiderült, mire költenek sok pénzt a mobilosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég nagy volt a buli.","shortLead":"Elég nagy volt a buli.","id":"20190419_Elokerult_egy_video_a_lanyokrol_akik_csuklos_buszt_loptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8951906c-521f-49c6-84cd-09b1d9646e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Elokerult_egy_video_a_lanyokrol_akik_csuklos_buszt_loptak","timestamp":"2019. április. 19. 12:06","title":"Előkerült egy videó a lányokról, akik csuklós buszt loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád belvárosába. A több tízezer ember részvételével rendezett gyűlésen felszólalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, s beszélt Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Bosznia soros elnöke is, aki a napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a bosnyákok által fabrikált mítosznak nevezte az 1995-ös srebrenicai vérengzést, melynek során a szerb katonák 8000 muszlim férfit is fiút gyilkoltak meg.","shortLead":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád...","id":"20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd093483-946e-4b9b-a3b3-5133bc3a4870","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","timestamp":"2019. április. 19. 20:42","title":"Belgrádi békement – Szijjártó Péter is Vucsics mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft azoknak a biztonsági kutatóknak, akik sebezhetőségekre hívták fel a figyelmet. Idén még mélyebben fog a pénztárcába nyúlni a redmondi cég, és egy változásnak köszönhetően hamarabb megtörténhetnek a kifizetések.","shortLead":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft...","id":"20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb44746-788e-4444-bbd1-f88bb84daaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","timestamp":"2019. április. 18. 17:03","title":"Változtat a Microsoft, de továbbra is rengeteget fizet, ha valaki talál egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]