Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lettünk sokkal okosabbak tőle. ","shortLead":"Nem lettünk sokkal okosabbak tőle. ","id":"20190507_Kozlemeny_HBO_Tronok_harca_pohar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e16e0c-d262-4620-8e26-9745857bc67f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Kozlemeny_HBO_Tronok_harca_pohar","timestamp":"2019. május. 07. 09:54","title":"Közleményben reagált az HBO a Trónok harcában hagyott Starbucks-pohárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","shortLead":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","id":"20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4b0e5-0578-470e-b61b-b80de77494e2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","timestamp":"2019. május. 06. 18:54","title":"Regisztrálni kell a Plitvicei-tavakhoz, nem jutottak be magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést a természet globális állapotáról.","shortLead":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést...","id":"20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf65c9b-7e2a-4637-b9f4-1530359c7841","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Megkongatta a vészharangot az ENSZ: egymillió állat- és növényfaj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","id":"20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8960d-b001-4098-9c00-bcb432539248","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","timestamp":"2019. május. 07. 15:17","title":"Weber: Magyarország sajnos rossz irányba tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét jelölt győzelemre számít az észak-makedóniai elnökválasztás második fordulójában, amely már biztosan érvényes lesz, ugyanis a részvételi arány meghaladta a szükséges 40 százalékot.","shortLead":"Mindkét jelölt győzelemre számít az észak-makedóniai elnökválasztás második fordulójában, amely már biztosan érvényes...","id":"20190505_EszakMakedoniaban_meg_mindket_elnokjelolt_a_gyozelemre_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43125ce0-6bac-4dd3-8330-0ca6f9b23d77","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_EszakMakedoniaban_meg_mindket_elnokjelolt_a_gyozelemre_szamit","timestamp":"2019. május. 05. 20:44","title":"Észak-Makedóniában még mindkét elnökjelölt a győzelemre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nyilatkozott is, és megköszönte, hogy ennyien aggódtak érte. ","shortLead":"Nyilatkozott is, és megköszönte, hogy ennyien aggódtak érte. ","id":"20190506_Foto_Kiengedtek_Iker_Casillast_a_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d9c88-e882-414c-bb04-818bdb7516ae","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Foto_Kiengedtek_Iker_Casillast_a_korhazbol","timestamp":"2019. május. 06. 16:39","title":"Fotó: Kiengedték Iker Casillast a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84e8c91-51f9-4d26-8514-f9241d9c56c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogy Kisvárdán senki nem hallott ilyen beruházásról – mármint a polgármesteri hivatalt és Seszták Miklóst leszámítva persze, akik nem válaszoltak. Az LMP-s Ungár Péter írásbeli kérdésére most annyi derült ki: 2020-ra kellene elkészülnie. ","shortLead":"Korábbi cikkünkben részletesen írtunk róla, hogy Kisvárdán senki nem hallott ilyen beruházásról – mármint...","id":"20190506_Most_tervezik_a_25_milliardos_kisvardai_specialis_kozpontot_amirol_senki_nem_tudott_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c84e8c91-51f9-4d26-8514-f9241d9c56c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a156ffe6-3498-47be-bf82-fc5e86cf3ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Most_tervezik_a_25_milliardos_kisvardai_specialis_kozpontot_amirol_senki_nem_tudott_semmit","timestamp":"2019. május. 06. 18:39","title":"Most tervezik a 2,5 milliárdos kisvárdai speciális központot, amiről senki nem tudott semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","shortLead":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","id":"20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9adbf4d-eefd-4d60-aa35-97792bdb2a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","timestamp":"2019. május. 07. 15:38","title":"Radnóti Sándortól Rainer M. Jánosig – 102 új tagot választott az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]