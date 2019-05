Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éven át mintegy 100 áldozat számláját csapolták meg a hackerek, akik adathalász e-maileken keresztül jutottak hozzá az Amazon-eladók belépési adataihoz.","shortLead":"Fél éven át mintegy 100 áldozat számláját csapolták meg a hackerek, akik adathalász e-maileken keresztül jutottak hozzá...","id":"20190509_amazon_kiberbiztonsag_hacker_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0e9474-73d9-460f-abb9-9e15b950386d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_amazon_kiberbiztonsag_hacker_tolvaj","timestamp":"2019. május. 09. 09:33","title":"Becsapták az eladókat, az Amazon 100 eladójától loptak pénzt a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk, hogy fog-e ébreszteni reggel az óra. Aztán azon, hogy beérünk-e dolgozni, hogy biztos jól nézünk-e ki… kávészünetben a facebook barátaink miatt, mert már megint sokkal izgalmasabb életük van, mint nekünk. Ha ez a stressz szint elég magas, szorongásos zavarokhoz vezethet, a magyar népesség 6%-a szenved benne. Egy 17 fős teamből legalább 1 ember. ","shortLead":"A stressz az életünk része. Ha akarjuk, ha nem. Még el sem kezdődött a napunk, de már előtte éjjel azon stresszelünk...","id":"HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca4d068-4623-4017-baf0-ba0c651acfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a46c7b-dac2-4af3-910d-27789c97e843","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190507_Stressz_szorongas_hello","timestamp":"2019. május. 09. 10:24","title":"Stressz, szorongás: helló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Jilly Viktor","category":"kultura","description":"Ma az angol írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Ez nem csupán a diákoknak, de az oktatóknak is megmérettetés. Angoltanár szerzőnk a tanítás dilemmáiról ír. ","shortLead":"Ma az angol írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Ez nem csupán a diákoknak, de az oktatóknak is...","id":"20190509_Tankonyvvalasztas_es_tanari_felelosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ae017c-0250-48a5-9974-90fc452a142a","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Tankonyvvalasztas_es_tanari_felelosseg","timestamp":"2019. május. 09. 12:19","title":"Jilly Viktor: Tankönyvválasztás és tanári felelősség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","id":"20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275d0ed8-8785-40b8-afc9-01125ec38599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","timestamp":"2019. május. 09. 17:53","title":"Győzelemre áll Európa az új ipari forradalomban, de marad-e elég munkahely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tervezett rendszerkarbantartás miatt bő két napig nem lesznek elérhetők az Magyar Tudományos Akadémia gondozásában lévő tudományos-ismeretterjesztő weboldalak.","shortLead":"Tervezett rendszerkarbantartás miatt bő két napig nem lesznek elérhetők az Magyar Tudományos Akadémia gondozásában lévő...","id":"20190509_mta_weboldal_karbantartas_mta_hu_tudomany_hu_nem_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a6cfd-91fb-4ffa-8468-e764758a3c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_mta_weboldal_karbantartas_mta_hu_tudomany_hu_nem_elerheto","timestamp":"2019. május. 09. 13:33","title":"Ne aggódjon, nem Palkovicsék akcióznak, csak ideiglenesen kapcsolják le az MTA oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki egy friss kutatásból. Azt is megtudtuk, hogy minden harmadik fiatal tervezi, hogy külföldön éljen, és hogy a hallgatók között a Momentum a legnépszerűbb párt.","shortLead":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki...","id":"20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74491cad-e48b-41c7-bd83-a1ffd1698786","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","timestamp":"2019. május. 10. 18:34","title":"Demokráciát akarnak a magyar fiatalok, de nem ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová az ezen támadott I. kerületi polgármesterjelölt, V. Naszályi Márta kisfia is jár, a gyerek felnőtteket megszégyenítő higgadtsággal reagált az anyját gyalázó lépésre. A PM politikusa szerint egyetlen iskolánál sem lenne szabad kampányolni, a politikai pedofília nem jelenhet meg Budapest utcáin. Puzsér visszatámadással reagált, szerinte V. Naszályi használja a gyerekét \"fegyverként\" egy politikai vitában.","shortLead":"Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová...","id":"20190509_O_az_anyukam__Puzser_listajat_osztogattak_a_megtamadott_politikus_kisfianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112c49d-b183-4ee9-9d83-f79d3a59f103","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_O_az_anyukam__Puzser_listajat_osztogattak_a_megtamadott_politikus_kisfianak","timestamp":"2019. május. 09. 09:23","title":"„Ő az anyukám” – Puzsér listáját osztogatták a megtámadott politikus gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]