Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb10e3-70e7-47c7-bb72-12c820d7ad2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","timestamp":"2019. május. 07. 18:27","title":"Kigyulladt egy kisteherautó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","shortLead":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","id":"20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc79126-2d7f-46b1-8706-cc342a53bd2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","timestamp":"2019. május. 07. 13:21","title":"Lefotóztuk a villamosított autópályát, nem lett túl szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai nagyváros vezetése azon dolgozik, hogy minél hamarabb teljesen eltűnjenek az utakról a belsőégésű motoros autók.","shortLead":"Az amerikai nagyváros vezetése azon dolgozik, hogy minél hamarabb teljesen eltűnjenek az utakról a belsőégésű motoros...","id":"20190508_csak_villanyautokat_akarnak_latni_los_angelesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ad92d9-04b8-4c02-bb2c-c504fa9b0caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_csak_villanyautokat_akarnak_latni_los_angelesben","timestamp":"2019. május. 08. 13:21","title":"Csak villanyautókat akarnak látni Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","shortLead":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","id":"20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc9dd3-4d01-421b-a0e0-aa8243edc319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","timestamp":"2019. május. 08. 10:28","title":"Pár kérdés megmutatja, ön mennyire defenzív autóvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","shortLead":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","id":"20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f5cd7-afc9-4e12-b9f4-9360baa9637f","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","timestamp":"2019. május. 07. 16:23","title":"Ötvenmilliárdot fizet az MNB az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál csapat 2-1-re legyőzte az orosz válogatottat az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, ennek köszönhetően a magyarok két fordulót követően már biztosan továbbjutottak az utolsó, harmadik kör eredményeitől függetlenül.","shortLead":"A portugál csapat 2-1-re legyőzte az orosz válogatottat az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, ennek...","id":"20190507_csoportgyoztes_u17_focivalogatott_europa_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c5305-c3e8-4eaa-ae6d-1b4332acca90","keywords":null,"link":"/sport/20190507_csoportgyoztes_u17_focivalogatott_europa_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 07. 18:17","title":"Csoportgyőztes az Eb-n a magyar U17-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás előtti utolsó találkozójukat tartják az EU vezetői. A hangulat paprikás, ám minden arra utal: a mostaninál is durvább viták jöhetnek a közeljövőben.","shortLead":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás...","id":"20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4164f-7ec9-440a-beab-5bae6a8e8fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","timestamp":"2019. május. 09. 06:30","title":"Orbán Viktorral indult a nagyszebeni EU-csúcs is, de nem számára legnagyobb a tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]