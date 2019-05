Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A felvétel szerint a környezetvédelmi hatóság segített az önkormányzatnak. Kiszivárgott felvétel: csúnya környezetszennyezési ügyet vallott be Velence polgármestere Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. Vona Gábor szerint Orbán Viktort nem lehet leváltani Okostelefonok akkumulátoros üzemidejét vizsgálta egy tesztlabor, és kiderült, hogy vannak gyártók, akik – mondjuk így – túlbecsülik akkumulátoraik képességeit. Kamuzik az Apple? Rövidebb üzemidőt mértek az iPhone-oknál, mint amit a gyártó állít 14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet majd Szendrey Júliáról, a Mátyás király seregét kísérő nőkről, de Bartók Béla élete és egy 1989-es történet is vászonra kerülhet. Női történelmi hősöknek szavazott bizalmat a Filmalap Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről. Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról A Facebookot, a YouTube-ot, az Instagramot és sok helyi portált is elérhetetlenné tettek, miután az ellenzék tüntetéseket jelentett be. Lelőtték a közösségi médiát Kazahsztánban, ne tudjon az ellenzék szervezkedni A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg a másik az olvasást segíti majd a felhasználóknak. Két remek funkciót is kap a böngészős Word, de nem használhatja majd mindenki A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást. Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást