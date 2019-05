Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"Hajdu Nóra","category":"vilag","description":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","shortLead":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","id":"20190521_Europa_es_a_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8bba4-4d42-4c67-a095-ac30932edd18","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Europa_es_a_vilag","timestamp":"2019. május. 21. 11:21","title":"Hajdu Nóra: Európa és a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését javasolta az államfőnek – jelentette az APA osztrák hírügynökség egyik szóvivőjére hivatkozva.","shortLead":"Azután döntöttek így, hogy Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn Herbert Kickl belügyi tárcavezető menesztését...","id":"20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4607e2-1ca5-4bad-9e1d-d943155d7b82","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_osztrak_szabadsagpart_miniszterek_lemondas_sebastian_kurz_allamfo","timestamp":"2019. május. 20. 20:04","title":"Lemondanak az osztrák szabadságpárti miniszterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok mindebből arra következtetnek, hogy az anyaföld is megérezte a klímaváltozást, és foggal-körömmel küzd ellene. A kérdés az: meddig képes rá. ","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest sokkal több szén-dioxidot nyelnek a szárazföldi növények egy új kutatás szerint. A tudósok...","id":"20190521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fotoszintezis_szen_dioxid_szintje_szarzfoldi_novenyek_fak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac1d055-1dfb-44d7-b088-cbb3c8136d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_fotoszintezis_szen_dioxid_szintje_szarzfoldi_novenyek_fak","timestamp":"2019. május. 21. 09:03","title":"A fák is érzik, hogy baj van, de kérdéses, meddig tudnak küzdeni a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös visszaesőként ítélhetik el a győri rablót.","shortLead":"Különös visszaesőként ítélhetik el a győri rablót.","id":"20190521_Akar_18_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_jarokelokrol_tepett_le_aranyekszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f10481-bc0c-4c52-8f1e-ec1853d0819e","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Akar_18_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_jarokelokrol_tepett_le_aranyekszereket","timestamp":"2019. május. 21. 09:07","title":"Akár 18 évet is kaphat a férfi, aki járókelőkről tépett le aranyékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák iTuneson. ","shortLead":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák...","id":"20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797ac49-9a29-4b9e-9092-20f9f9a6b799","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","timestamp":"2019. május. 22. 17:39","title":"Húszéves dal döntött rekordot Strache botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","shortLead":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","id":"20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bef6d3-f01d-4e00-89f2-c1952dd580ac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","timestamp":"2019. május. 22. 10:59","title":"Ingyen Viagrát osztogatna egy francia polgármester, csak szülessen már gyerek a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d7c557-60a4-4f76-b4b2-c34b31d9ed59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jobb munkakörülményeket szeretnének a csődgondnokság alatt álló Alitalia dolgozói.","shortLead":"Jobb munkakörülményeket szeretnének a csődgondnokság alatt álló Alitalia dolgozói.","id":"20190521_Kozel_haromszaz_Alitaliajaratot_toroltek_sztrajk_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d7c557-60a4-4f76-b4b2-c34b31d9ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c84751c-86dc-4beb-b55c-b493c54f9fb1","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kozel_haromszaz_Alitaliajaratot_toroltek_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 09:23","title":"Közel háromszáz Alitalia-járatot töröltek sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét pontból álló családvédelmi akciótervét, ennek része a nagyszülői gyed.","shortLead":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét...","id":"20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b2a55-b5d4-4899-bbdc-945d01041af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","timestamp":"2019. május. 22. 10:51","title":"Itt vannak a részletek a nagyszülői gyedről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]