Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán Viktor Facebookjának kezelője pedig egy gyöngyház fényezéses Lexusszal járt. Az autókat egy Mercarius nevű cégtől bérelték, amely azóta milliárdos tendereket nyert, de a Roszatom is tőlük bérelhet majd autót.","shortLead":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán...","id":"20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888169b-c512-40b8-bdd4-e060a44193e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","timestamp":"2019. május. 23. 08:24","title":"Éveken át bérelt Audikkal furikázott Rogán Antal, felesége és volt alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és már a látogatók is megnézhetik.\r

\r

","shortLead":"A Szonja névre keresztelt állat másfél kilót nyomott, amikor megszületett, anyjának van elég teje, hogy táplálja, és...","id":"20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a3271b-73fe-4f8b-a7f3-e6f560abec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a93c59-4bf6-47cd-aa56-3420ea6d6c71","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Ujabb_feher_oroszlan_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. május. 23. 12:41","title":"Újabb fehér oroszlán született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő. A Putyinnak és Matolcsy Györgynek díszdoktori címet adó egyetemnek már volt gondja az övétől eltérő véleményekkel, világlátással.","shortLead":"Az eltérő véleménye miatt nyugdíjazzák, állítja a Debreceni Egyetem oktatója, Ádány Róza egészségügyi szakértő...","id":"20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fbc1a5-1ff0-4874-8d2a-81b3a1546ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Nyugdijazza_az_egyetemi_oktatojat_a_Debreceni_Egyetem_aki_bosszut_sejt","timestamp":"2019. május. 23. 09:32","title":"Nyugdíjazza az oktatóját a Debreceni Egyetem, aki bosszút sejt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Speciális barázdákat véstek az útpályába.","shortLead":"Speciális barázdákat véstek az útpályába.","id":"20190523_Igy_szol_a_Republic_slagere_ha_rahajtanak_a_67es_gyorsutra__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4691f385-f699-4bbd-aeea-bf4ee1ca6272","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Igy_szol_a_Republic_slagere_ha_rahajtanak_a_67es_gyorsutra__video","timestamp":"2019. május. 23. 10:10","title":"Így szól a Republic slágere, ha ráhajtunk a 67-es gyorsútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen így néz ki a logója, vagy hogy kié lett az első a kategóriateremtő járgányból?","shortLead":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen...","id":"fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016795c7-1489-4259-b6e0-1201f795373e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","timestamp":"2019. május. 23. 07:30","title":"10 dolog, amit nem tudtál a Ford Mustangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindennapi pénzügyeket, például a vásárlást megkönnyítő megoldásokkal rukkoltak elő a K&H fejlesztői innovációs versenyére jelentkező startupok. A világ minden tájáról összesen 45 csapat nevezett többek között mesterséges intelligencián alapuló adatfeldolgozó alkalmazással, \"láthatatlan\" és különböző elektronikus fizetési megoldással. A K&H szakmai zsűrije a Mondriaan csapatot választotta győztesnek. ","shortLead":"A mindennapi pénzügyeket, például a vásárlást megkönnyítő megoldásokkal rukkoltak elő a K&H fejlesztői innovációs...","id":"20190523_kh_bank_innovathon_2019_fejlesztoi_innovacios_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1e585e1-3a94-4b30-9d37-f4cfb470d353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcaa800-f82a-44c6-984a-11cefe2eaf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_kh_bank_innovathon_2019_fejlesztoi_innovacios_verseny","timestamp":"2019. május. 23. 10:33","title":"K&H: Jöhet a \"láthatatlan pénztárca\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bűnösnek mondta ki és első fokon, nem jogerősen életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetéssel sújtotta a Szombathelyi Törvényszék azt a három férfit, aki módszeresen megkínozta, megalázta, majd megölte zárkatársát a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.","shortLead":"Bűnösnek mondta ki és első fokon, nem jogerősen életfogytiglan tartó szabadságvesztés büntetéssel sújtotta...","id":"20190523_eletfogytiglan_kinzas_zarka_borton_rabok_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e44f-8357-410b-9989-dd1b9ea99dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_eletfogytiglan_kinzas_zarka_borton_rabok_itelet","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Életfogytiglant kaptak a zárkatársukkal végző szombathelyi rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","shortLead":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","id":"20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3292ba6-3998-4ac9-a9c9-727a4ecd9eeb","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","timestamp":"2019. május. 21. 14:11","title":"A Mokka Nyertes Zsuzsát hívta beszélgetni az időskori szexről, aki közölte, nem érzi magáénak a \"titulust\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]