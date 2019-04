Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b320584a-2390-48e2-996d-84c3d0dc4c79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolcmillióba került az ittas elkövető piromániája.","shortLead":"Nyolcmillióba került az ittas elkövető piromániája.","id":"20190412_Nem_marad_buntetlen_2_400_szalmabala_felgyujtasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b320584a-2390-48e2-996d-84c3d0dc4c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539fe50c-176f-4de4-8e11-3c32148c258e","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Nem_marad_buntetlen_2_400_szalmabala_felgyujtasa","timestamp":"2019. április. 12. 10:20","title":"Nem marad büntetlen 2400 szalmabála felgyújtása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a15959d-d375-44b0-a898-576e20abe1c5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A bankok felelősségét is vizsgálta a Kúria a devizathiteles pereknél.","shortLead":"A bankok felelősségét is vizsgálta a Kúria a devizathiteles pereknél.","id":"20190412_Kuria_devizahitel_arfolyamkockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a15959d-d375-44b0-a898-576e20abe1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230c7f1-8736-456c-876f-11209859a465","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190412_Kuria_devizahitel_arfolyamkockazat","timestamp":"2019. április. 12. 10:53","title":"Kúria: nem az ügyfél hibája, ha nem értette meg a bonyolult devizahitel-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dbbf53-c38a-4345-bb85-6ebe05e39771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy hűtéstechnikai vállalkozóé az ötlet.","shortLead":"Egy hűtéstechnikai vállalkozóé az ötlet.","id":"20190411_Uj_magyar_weboldalon_ellenorizhetik_egymast_a_vallalkozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71dbbf53-c38a-4345-bb85-6ebe05e39771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64c55b-ba5b-415f-95b5-91475e42a002","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Uj_magyar_weboldalon_ellenorizhetik_egymast_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 11. 10:02","title":"Új magyar weboldalon ellenőrizhetik egymást a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el kell hagynia az Európai Uniót – jelentette ki a brit kormányfő csütörtökön Brüsszelben a rendkívüli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nagy-Britanniának megállapodásra kell jutnia a kiválási megállapodás elfogadásáról, és amilyen gyorsan csak lehet, el...","id":"20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e70cbe-87e4-4789-9514-0513486472eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f9da31-a192-4451-a7f9-44b60e82c164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_May_El_kell_hagynunk_az_EUt_amilyen_gyorsan_csak_lehet","timestamp":"2019. április. 11. 07:13","title":"May: El kell hagynunk az EU-t, amilyen gyorsan csak lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a Bozsik Stadionnál talált szerkezetet hatástalanítják. A műveletre április 28-án kerül sor. ","shortLead":"Ezúttal a Bozsik Stadionnál talált szerkezetet hatástalanítják. A műveletre április 28-án kerül sor. ","id":"20190412_Ujabb_vilaghaborus_bomba_hatastalanitasara_keszulnek_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3628e-cbd4-43cd-a03d-54c811d61510","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Ujabb_vilaghaborus_bomba_hatastalanitasara_keszulnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 12. 13:35","title":"Újabb világháborús bomba hatástalanítására készülnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz nagy része már befektetési jegyekben van.","shortLead":"A pénz nagy része már befektetési jegyekben van.","id":"20190412_Meg_mindig_fialnak_az_MNBalapitvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38fd1b-49cf-491f-b833-232480560536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Meg_mindig_fialnak_az_MNBalapitvanyok","timestamp":"2019. április. 12. 14:51","title":"Még mindig fialnak az MNB-alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","shortLead":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","id":"20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec331ef-00df-4f51-8128-b3b0e1e33a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","timestamp":"2019. április. 11. 16:24","title":"Öt évre kerülhet a rácsok mögé Julian Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két világháború között született szóló törvény arra kötelez 15 kávéforgalmazó céget, hogy képezzenek 15 300 tonnás állandó \"vastartalékot\" nyers kávébabból.","shortLead":"A két világháború között született szóló törvény arra kötelez 15 kávéforgalmazó céget, hogy képezzenek 15 300 tonnás...","id":"20190411_Nem_halmozna_tovabb_a_kavet_Svajc_mert_nem_letfontossagu_a_tuleleshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46874fe-2212-4ee9-82fa-2bb24836ff17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Nem_halmozna_tovabb_a_kavet_Svajc_mert_nem_letfontossagu_a_tuleleshez","timestamp":"2019. április. 11. 19:36","title":"Nem halmozná tovább a kávét Svájc, mert nem létfontosságú a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]