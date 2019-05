Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","shortLead":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","id":"20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bd30f-98ab-449e-bec9-57b3d174d618","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","timestamp":"2019. május. 22. 15:39","title":"Gyónás után kirabolta és megfenyegette a táti plébánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad2c838-8d48-4b79-9f76-1ee801451e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap este kerül adásba a 60 Minutes című műsor legújabb része, amelyben interjú látható a Bitcoin Pizza Guy néven elhíresült férfival.","shortLead":"Vasárnap este kerül adásba a 60 Minutes című műsor legújabb része, amelyben interjú látható a Bitcoin Pizza Guy néven...","id":"20190521_laszlo_hanyecz_bitcoin_pizza_guy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ad2c838-8d48-4b79-9f76-1ee801451e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990c40e0-4400-4397-9e16-6a37e4f4cc1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_laszlo_hanyecz_bitcoin_pizza_guy","timestamp":"2019. május. 21. 17:03","title":"Megszólalt a férfi, aki 23 milliárd forintnyi Bitcoint költött két pizzára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","shortLead":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","id":"20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a106b47-b5e9-4551-80bf-76f96127e5c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","timestamp":"2019. május. 23. 11:07","title":"Alaposan odamondott a kormánynak a GVH volt elnöke, akit még Orbán Viktor nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek a hamarosan érkező csúcstabletek.","shortLead":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek...","id":"20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9b720-5947-4f22-bce9-3d2a6acd8950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","timestamp":"2019. május. 23. 14:03","title":"Ne is keresse, végre nem lesznek 64 GB-os Samsung-csúcstabletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","shortLead":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","id":"20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0678efc-e8d2-4073-912c-7edfe5ea3645","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 21. 19:06","title":"Nem ad be új darabra pályázatot az Örkény Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","shortLead":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","id":"20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eaa0e9-9161-4c71-a1e4-6e28e36b3f76","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","timestamp":"2019. május. 23. 08:59","title":"Elkaszálta az RTL Sebestyén Balázs műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","shortLead":"Philippa Strache nagy valószínűséggel a férje körül kirobbant botrány hatására döntött úgy, visszaköltözik szüleihez. ","id":"20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988cd05e-316c-467a-8da7-b3e2abe89d25","keywords":null,"link":"/elet/20190522_heinz_cristian_strache_feleseg_gyerek","timestamp":"2019. május. 22. 05:22","title":"Strachét otthagyta a felesége, a gyereket is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]