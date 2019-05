Be nem tartott ígéreteit is számonkérte az adóhivatalon a könyvelők egyesülete.

Közleményben tiltakozott a NAV levelezési gyakorlata ellen a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. Azt írták, az adóhatóság 2018 decemberében kikapcsolta a fájlnevekben a cégneveket, így a letöltött PDF fájlneve kizárólag számokat tartalmaz. A bagatellnek tűnő változtatás nagyon komoly ügyviteli túlterhelést okoz, hiszen a fájlnevek nélkül nagyon nehéz tájékozódni, hogy mely adózó, milyen témájú küldeményéről van szó. Az adóhatóság vezetői márciusban tettek ígéretet egy rendezvény során, hogy visszaállnak a cégnevek feltüntetésére. Az ígéret azóta se teljesült.

Arra is panaszkodtak, hogy a NAV Központi Irányítása és az Igazságügyi Minisztérium a levélszemét szintű tájékoztatásokba kezdett a hivatalos közlésekre való tárhelyen, amit így is hosszabb-rövidebb üzemszünetek tesznek gyakran használhatatlanná.

Kifogásolták azt is, hogy a NAV azzal is tetézte az üzenetkáoszt, hogy a legutóbbi társaságiadó-bevallásról szóló értesítésében arra célozgatott, hogy a könyvelő korábban már késett ezzel a bevallással, amit rendre számon is kérnek az ügyfelek, munkáltatók a könyvelőiken, akik akkor is magyarázkodhattak, ha egyáltalán nem volt késés. Sajnos, ki kell mondani, hogy ez hitelrontás – írták.

Ezenkívül a NAV az összes felhívásra, értesítőre bekapcsolta a kézbesítési vélelem rendszerét. Ha nincs lekattintva az üzenet, akkor az felkerül egy szégyenlistára, amiből bárki csemegézhet. Ez ezért problémás, mert sok lényegtelen – kizárólag számokat tartalmazó fáljnévvel érkező – küldeményt is küld a hivatal, ami miatt átláthatatlan az ügyfélkapu forgalma már a kisebb könyvelőirodáknál is.