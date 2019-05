Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az országos kompetenciamérésen a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezik fel. ","shortLead":"Az országos kompetenciamérésen a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását térképezik fel. ","id":"20190528_Szerdan_merik_fel_a_magyar_iskolasok_tudadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7585c5d-6ef6-430a-a56c-13e46c975bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Szerdan_merik_fel_a_magyar_iskolasok_tudadat","timestamp":"2019. május. 28. 21:49","title":"Szerdán mérik fel a magyar iskolások tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai képviseleténél viszont, aki a Huaweit ért gyomrosokat használta volna fel, a visszájára fordult az élcelődés.","shortLead":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai...","id":"20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a04ed6-6f0d-426a-b43f-f60cc39f2120","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","timestamp":"2019. május. 27. 17:03","title":"Odavágott az LG a Huaweinek, de a kommentelők gyorsan visszaütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029de853-1bd1-4b6d-916a-7acfc51233f2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Védett területen és az őslakosok rezervátumaiban is vágják a fákat.","shortLead":"Védett területen és az őslakosok rezervátumaiban is vágják a fákat.","id":"20190528_Eszement_sebesseggel_irtjak_az_amazonasi_erdoket_a_muholdak_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=029de853-1bd1-4b6d-916a-7acfc51233f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca904c-af55-4f40-8581-d560a33da35c","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Eszement_sebesseggel_irtjak_az_amazonasi_erdoket_a_muholdak_szerint","timestamp":"2019. május. 28. 11:42","title":"Eszement sebességgel irtják az amazonasi erdőket a műholdak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket használnak. Valójában ismeretlen netes csalók által készített, az Index nevét és tipográfiáját ellopó weboldal(ak)ról van szó, melyen át pénzt igyekeznek kicsikarni az üzemeltetők.","shortLead":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket...","id":"20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947079c4-bc73-4491-be7c-ffad8961e189","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","timestamp":"2019. május. 28. 16:08","title":"Nehogy bedőljön a kamu Index-cikknek a Facebookon, lenyúlhatják a pénzét ismeretlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer, vagyis alapból nem kap hagyományos külső visszapillantókat a kocsi.","shortLead":"A Honda bejelentette, hogy az első elektromos autóján alapfelszereltség lesz a videós oldalsó kameratükör-rendszer...","id":"20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8eced-f050-4a71-b5d3-4cf94da409db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a706d42-0d33-4986-a0dd-975f24e68d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_A_cuki_villanyHondan_mar_nem_is_lesz_visszapillantotukor","timestamp":"2019. május. 29. 09:17","title":"A cuki villany-Hondán már nem is lesz visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben meghalt. A boncoláson kiderült, hogy több száz zacskó kokaint nyelt le a felszállás előtt.","shortLead":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben...","id":"20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f6e9d5-9fee-4b1f-a8a2-39aa3dc8dcf2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","timestamp":"2019. május. 27. 15:23","title":"Meghalt egy japán férfi egy repülőn, majd 246 zacskó kokaint találtak a gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d540a882-ae82-45ef-b9ed-9615b7ba1479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus gondolt egyet, és megcsinálta a MacBook Pro Touch Barjának felhízlalt változatát a saját laptopjába.","shortLead":"Az Asus gondolt egyet, és megcsinálta a MacBook Pro Touch Barjának felhízlalt változatát a saját laptopjába.","id":"20190527_asus_zenbook_pro_duo_laptop_4ks_kijelzo_computex_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d540a882-ae82-45ef-b9ed-9615b7ba1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49481fd-8ce3-497a-bd5f-bf7d5e10d8a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_asus_zenbook_pro_duo_laptop_4ks_kijelzo_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 14:38","title":"Itt az Asus új laptopja, ami két 4K-s kijelzőt is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5d2966-89d6-4402-99ea-4c490cfcc814","c_author":"Futureal","category":"brandcontent","description":"Egy irodai munkatárs karrierje során közel 50 ezer órát ül az asztalánál, így számára sem mindegy hol, és hogy tölti el ezt az időt. A szakemberek megtartásáért sokszor már nem a fizetéssel versenyeznek egymással a cégek, hanem a minél jobb munkakörnyezet biztosításával. ","shortLead":"Egy irodai munkatárs karrierje során közel 50 ezer órát ül az asztalánál, így számára sem mindegy hol, és hogy tölti el...","id":"20190527_Ujgeneracios_irodakkal_a_dolgozok_kegyeiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b5d2966-89d6-4402-99ea-4c490cfcc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e18edd-42c0-4322-9968-ef6ccc9f3d63","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190527_Ujgeneracios_irodakkal_a_dolgozok_kegyeiert","timestamp":"2019. május. 27. 17:30","title":"Újgenerációs irodákkal küzdenek a cégek a dolgozók kegyeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]