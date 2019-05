Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy megértsék, mit üzentek a pártjának polgárok.","shortLead":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek...","id":"20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4954314-5000-4ce6-95f4-803f75ebd97c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","timestamp":"2019. május. 28. 11:46","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP korábbi szavazóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","shortLead":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","id":"20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1cb09-d264-4761-9449-09e73e8737b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","timestamp":"2019. május. 28. 06:10","title":"Szél Bernadett: Nem merült fel, hogy momentumos leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának a menekülésben. ","shortLead":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának...","id":"20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1270f-a214-4414-bac5-f2a14395e3e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","timestamp":"2019. május. 28. 18:38","title":"Megölték a szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","shortLead":"A hordozórakéta egy Glonassz-M műholdat szállított.","id":"20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d35ca5ac-04c7-45d0-8a5e-a53a5e7140da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21038688-7773-41a3-88bb-d89f980e94bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_szojuz_felbocsatas_villamcsapas_muhold","timestamp":"2019. május. 27. 21:06","title":"Villámcsapás érte a Szojuzt, miközben felbocsátották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","shortLead":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","id":"20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962a40b8-a3cb-4805-96ca-95085d614da2","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"Nem árulja el a kormány, mennyi pénzt kaptak a letelepedési kötvényes cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e63006-bf25-4412-b3c8-03f53f5778ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyű precedenst teremtene.","shortLead":"Szörnyű precedenst teremtene.","id":"20190528_Ramos_Kinaba_szerzodne_Perez_nem_engedi_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e63006-bf25-4412-b3c8-03f53f5778ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84515b07-0a17-4f59-96e6-d2b338600609","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Ramos_Kinaba_szerzodne_Perez_nem_engedi_ingyen","timestamp":"2019. május. 28. 09:21","title":"Ramos Kínába szerződne, Perez nem engedi ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]