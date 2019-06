Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

","shortLead":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

","id":"20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766274b-24af-42f0-86a2-7cfa6afacfaf","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","timestamp":"2019. június. 02. 15:29","title":"Galambos Péter aranyérmet nyert a luzerni evezős Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak 2018 februárja után. ","shortLead":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak...","id":"20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a9dcb2-93de-431d-a113-58cbc3f19bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:50","title":"Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két vízi rendőr felidézte a Hableány utasainak mentését.\r

","shortLead":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két...","id":"20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adb3a49-caea-4182-8335-5bb8cb9a7c69","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","timestamp":"2019. június. 02. 15:44","title":"\"Néztem, nem ad-e életjelet\" - megszólaltak a Hableány utasait mentő vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4156b38-2121-404e-8925-0955f3420c84","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi volt a meglepő az európai választásokban, meddig erősödhetnek a populisták, marad-e a migráció a legfontosabb téma, és hogyan alakulhat a most kezdődő parlamenti ciklus – ezt kérdeztük szakértőinktől.","shortLead":"Mi volt a meglepő az európai választásokban, meddig erősödhetnek a populisták, marad-e a migráció a legfontosabb téma...","id":"20190601_ep_valasztas_2019_orban_viktor_europai_neppart_populistak_europai_unio_migracio_szakertok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4156b38-2121-404e-8925-0955f3420c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59811a8c-32a4-46a9-bf95-d275977c34ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_ep_valasztas_2019_orban_viktor_europai_neppart_populistak_europai_unio_migracio_szakertok","timestamp":"2019. június. 01. 07:00","title":"Bármennyire is kiabál Orbán Brüsszelre, hamarosan kispados lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi világelső amerikai Serena Williams nem jutott be a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon, amelynek szombati harmadik fordulójában honfitársa, Sofia Kenin búcsúztatta két játszmában.","shortLead":"A korábbi világelső amerikai Serena Williams nem jutott be a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon, amelynek...","id":"20190601_Serena_Williams_kiesett_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8bc00a-b299-4bbc-9fee-e50ddc67b465","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Serena_Williams_kiesett_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 21:09","title":"Serena Williams kiesett a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája, majd ugyanebben a sorban említette a kenyeret is. Az mfor.hu szúrta ki, hogy a kenyér esetében tévedett a miniszter.","shortLead":"A pénzügyminiszter a legutóbbi Kormányinfón sorolta, hogy az elmúlt években kisebb lett a csirkehús és a tej áfája...","id":"20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2de8a42-1568-41dd-8904-114337af446a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Varga_Mihany_benezhette_a_kenyer_afajat_azt_meg_Bajnaiek_csokkentettek","timestamp":"2019. június. 01. 12:09","title":"Varga Mihály benézhette a kenyér áfáját, azt még Bajnaiék csökkentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rövid távra tervez a pénzügyileg tudatosabb generáció ","shortLead":"Rövid távra tervez a pénzügyileg tudatosabb generáció ","id":"20190601_megtakaritas_fiatalok_otp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704ee5e0-5cad-4841-a4a3-55dcba7f18a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_megtakaritas_fiatalok_otp","timestamp":"2019. június. 01. 08:25","title":"Van, hogy spórolnak, de nem a nyugdíjas évekre gondolnak a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]