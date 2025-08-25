Így készülnek a bankok az új lakáshitelekért induló szeptemberi rohamra

Ahogy közeledik szeptember 1-e és vele a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelprogram indulása, úgy nő az érdeklődés – számoltak be a bankok az Azénpénzem.hu összeállításában.

A legtöbb bank, amely válaszolt, biztosít előregisztációs lehetőséget, így aztán látják, milyen nagy érdeklődésre számíthatnak. A Raiffeisennél például az átlagoshoz képest ötszörösre nőtt a lakáshitellel kapcsolatos megkeresések száma. Az MBH is több ezer érdeklődőt regisztrált, ezért szeptemberben megnövelt ügyintézői létszámmal várják a program indulását. Az Ersténél csak az első héten majdnem ezer előjegyzés érkezett, az Unicredit pedig konkrét szám nélkül azt válaszolta, hogy sok az érdeklődő.

Arra a kérdésre viszont, hogy csökkenthetik-e akár 3 százalék alá a kamatot, egyik hitelintézet sem reagált – úgy tűnik, egymást is figyelik, ki mivel hirdeti meg az új hitelt.

Valószínű viszont, hogy sokan lesznek, akiktől a 10 százalékosnál nagyobb önerőt kér a bank. Az Otthon Start program feltételei mellett a jövedelemarányos törlesztőrészletre vonatkozó MNB-előírásokat is figyelembe kell venni, így a CIB azt írta, hogy egy szűkebb kör érheti el a 10 százalékos önerő lehetőségét, az Erste pedig úgy számol, hogy „az ügyletek töredékében tudják teljesíteni a 10 százalékos önerőre vonatkozó szabályokat”.