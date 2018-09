Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","shortLead":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","id":"20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e178404e-ca96-40c5-9dc5-7c051ca3deeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:32","title":"Sikeres volt a japán szonda apró rovereinek landolása az aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07157-4de9-4ebb-bfb8-291d987bb5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:41","title":"Karambol miatt van sávlezárás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mianmari vezérkari főnök a rohingya kisebbség elleni katonai atrocitások ügyében megfogalmazott ENSZ-vádakat illette hasonló reakcióval, mint az ENSZ-féle migrációs tárgyalásokat a magyar kormány.\r

\r

","shortLead":"A mianmari vezérkari főnök a rohingya kisebbség elleni katonai atrocitások ügyében megfogalmazott ENSZ-vádakat illette...","id":"20180924_A_nepirto_mianmari_kormany_Orbanek_tetelmondatat_visszhangozza_az_ENSZ_vadjaival_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721694c6-f36c-4d92-b107-bd2f3a6ee146","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_A_nepirto_mianmari_kormany_Orbanek_tetelmondatat_visszhangozza_az_ENSZ_vadjaival_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:05","title":"A népirtó mianmari kormány Orbánék tételmondatát visszhangozza az ENSZ vádjaival kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A legreménytelenebb követeléseket is nyereséggel adta el az ingatlanpiaci konjunktúrában az MKB, így az állam nem bukott azon, hogy a privatizáció előtt felturbózta a bank mérlegét. A műveletre eredetileg 8-10 évet adtak, de 3 év alatt sikerült végrehajtani.","shortLead":"A legreménytelenebb követeléseket is nyereséggel adta el az ingatlanpiaci konjunktúrában az MKB, így az állam nem...","id":"201832__mkb_bank__zeppelinveg__indotekcsoport__vegkiarusitas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc207f7-2f88-4a31-9a7e-3baa140e970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__mkb_bank__zeppelinveg__indotekcsoport__vegkiarusitas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:00","title":"Rekord gyorsasággal szanálták az MKB-t, pénzénél maradt az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében mutatták be diplomamunkáikat. Ambiciózusok, tehetségesek és alig várják, hogy odapörköljenek a sokat bírált fast fashionnek. ","shortLead":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében...","id":"20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2ac65-9f37-47ed-8df1-f1df619550a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Ne dobja ki a farmert, készítsen inkább papírt belőle! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","shortLead":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","id":"20180923_benzinkut_orult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68e1cb1-bfc8-4172-8924-085c09709661","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_benzinkut_orult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:27","title":"Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c93257-6b3a-4644-9259-2773398874f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 100 ezer feliratkozó kellett egy videósnak, hogy előfizetői programot indítson a csatornáján. Mostantól már kevesebb is elég lesz.","shortLead":"Eddig legalább 100 ezer feliratkozó kellett egy videósnak, hogy előfizetői programot indítson a csatornáján. Mostantól...","id":"20180922_youtube_elofizetes_bevetelszerzes_hogyan_kereshetek_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c93257-6b3a-4644-9259-2773398874f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571abe0-08df-4edc-aeaf-6c344405ff32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_youtube_elofizetes_bevetelszerzes_hogyan_kereshetek_penzt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:03","title":"Most már könnyebb pénzt keresni a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]