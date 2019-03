Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresztbefordult egy autó, egy sáv járható.\r

\r

","shortLead":"Keresztbefordult egy autó, egy sáv járható.\r

\r

","id":"20190318_Baleset_az_M7esen_Martonvasarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35fe730-8bb3-4567-a1f5-13e8ab2d2426","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Baleset_az_M7esen_Martonvasarnal","timestamp":"2019. március. 18. 06:28","title":"Baleset az M7-esen Martonvásárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","shortLead":"Három vesztes meccs után a Real Madrid újra jól alakított.","id":"20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01b029-a4dd-48d0-acfa-0aaf2ce92198","keywords":null,"link":"/sport/20190316_Zidane_gyozelemmel_tert_vissza_a_Real_kispadjara","timestamp":"2019. március. 16. 18:31","title":"Zidane győzelemmel tért vissza a Real kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket ábrázoló ikonikus sorozatának egyik darabja ismét látható lesz vasárnap eredeti helyén.","shortLead":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket...","id":"20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6699466-d1eb-4af0-85eb-f461b5b3555b","keywords":null,"link":"/elet/20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","timestamp":"2019. március. 16. 16:09","title":"30 éve ellopott kép kerül vissza egy amerikai múzeum falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejtetőre állva állt meg.","shortLead":"Fejtetőre állva állt meg.","id":"20190316_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M7es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7ada4f-74c3-4614-bec7-a6a2cbd58286","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 16. 16:52","title":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése. A demonstráción most többen vettek részt, mint a korábbi hétvégeken.","shortLead":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése...","id":"20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9545e-9364-49ad-8c12-24a6d8d7488e","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2019. március. 16. 16:04","title":"Párizsban megint elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","shortLead":"A visszaesés hatalmas. Idén több embert utasítottak ki, mint ahányan érkeztek.\r

\r

","id":"20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33fd60a-8308-4f52-a35d-2586d7121a00","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Alig_erkeznek_menekultek_Olaszorszagba","timestamp":"2019. március. 17. 21:03","title":"Alig érkeznek menekültek Olaszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","shortLead":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","id":"20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f8f8d5-2e5f-4efd-a646-2dbaf91b865f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","timestamp":"2019. március. 17. 11:49","title":"Unokázós csalók: 17 éves fiút is elfogtak a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]