[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Senki nem sérült, meg, de csak a külső sávon lehet közlekedni.\r

\r

","shortLead":"Senki nem sérült, meg, de csak a külső sávon lehet közlekedni.\r

\r

","id":"20190607_Harmas_baleset_az_M5oson_Ocsanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62a2145-884d-4dbb-8387-7d02c1c9e1e8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190607_Harmas_baleset_az_M5oson_Ocsanal","timestamp":"2019. június. 07. 18:51","title":"Hármas baleset az M5-ösön Ócsánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nincs politikai akarat Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnökének leváltására – derült ki a parlament igazságügyi bizottságának ülésén, ahol a fideszes többség az Országos Bírói Tanácsot megalázva és kioktatva állt ki Handó mellett.","shortLead":"Nincs politikai akarat Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnökének leváltására – derült ki a parlament igazságügyi...","id":"20190607_Nem_hajlando_foglalkozni_a_Fidesz_Hando_Tunde_torvenyserteseivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726446f-1509-40ee-aeb3-0a8134aaf974","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Nem_hajlando_foglalkozni_a_Fidesz_Hando_Tunde_torvenyserteseivel","timestamp":"2019. június. 07. 13:40","title":"Nem hajlandó foglalkozni a Fidesz Handó Tünde leváltásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy konyha gyulladt ki a harmadik emeleten.","shortLead":"Egy konyha gyulladt ki a harmadik emeleten.","id":"20190608_Langol_egy_panelhaz_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb477d55-07c7-42a7-8808-914464057078","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Langol_egy_panelhaz_Obudan","timestamp":"2019. június. 08. 13:10","title":"Lángol egy panelház Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","shortLead":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","id":"20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb3733-a26f-4ad3-b353-ab2bf9af617f","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Hajóval ütközött és elsüllyedt egy történelmi vitorlás Hamburg mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"60 millió eurót kell megspórolnunk – nyilatkozta a Radio France elnöke a párizsi Le Monde-nak. Sybile Veil, aki egy éve áll az intézmény élén, előterjesztette a javaslatát arról, hogy milyen is legyen a Radio France 2022-ben.","shortLead":"60 millió eurót kell megspórolnunk – nyilatkozta a Radio France elnöke a párizsi Le Monde-nak. Sybile Veil, aki egy éve...","id":"20190607_Mikozben_a_magyar_kozmedia_uszik_a_penzben_a_francia_megszoritasokra_kenyszerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de16e6f2-fb88-4548-a1de-b87a7a906023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Mikozben_a_magyar_kozmedia_uszik_a_penzben_a_francia_megszoritasokra_kenyszerul","timestamp":"2019. június. 07. 12:29","title":"Miközben a magyar közmédia úszik a pénzben, a francia megszorításokra kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy londoni buszon történt az eset. ","shortLead":"Egy londoni buszon történt az eset. ","id":"20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5a825-bbf6-48dd-b4da-aa38a1e0e800","keywords":null,"link":"/elet/20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","timestamp":"2019. június. 07. 14:59","title":"Véresre vertek egy homoszexuális párt, mert nem voltak hajlandóak csókolózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00b803-b453-48a3-b6d6-5496e71aec04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt egy 66 éves férfi Nápolyban, miután ráomlottak egy társasház párkánya.","shortLead":"Meghalt egy 66 éves férfi Nápolyban, miután ráomlottak egy társasház párkánya.","id":"20190608_Halalra_zuzott_egy_boltost_egy_lezuhano_parkany_Napoly_belvarosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f00b803-b453-48a3-b6d6-5496e71aec04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d81425-91a5-4f42-8298-e98870c10866","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Halalra_zuzott_egy_boltost_egy_lezuhano_parkany_Napoly_belvarosaban","timestamp":"2019. június. 08. 18:19","title":"Halálra zúzott egy boltost egy lezuhanó párkány Nápoly belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak a forgalomból.","shortLead":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak...","id":"20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf03ea3-d48b-4a60-a9d1-a127af89ae64","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","timestamp":"2019. június. 07. 20:22","title":"Pénzt csalt ki egy külföldi a dunai hajóbalesetről tudósító egyik dél-koreai újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]