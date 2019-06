Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"41 ezer tonna szennyvíziszapot hoztak Horvátországból Magyarországra.","shortLead":"41 ezer tonna szennyvíziszapot hoztak Horvátországból Magyarországra.","id":"20190626_Horvatorszag_szennyviziszapjanak_tobb_mint_felet_Szekesfehervarnal_tettek_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde467b7-94a3-4895-a15f-3ebdfeca794b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Horvatorszag_szennyviziszapjanak_tobb_mint_felet_Szekesfehervarnal_tettek_le","timestamp":"2019. június. 26. 07:25","title":"Horvátország szennyvíziszapjának több mint felét Székesfehérvárnál tették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\" tempomathoz képest a forgalom sebességéhez igazítva tudja változtatni a jármű haladási tempóját.","shortLead":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\"...","id":"20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17995c02-c670-42b8-96ad-9629c99465c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Az ön autójában van távolságtartó automatika? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra hozott írás a múzeum szerint Albert Einstein első munkája, amelyet a Nobel-díj átvétele után megfogalmazott. Ebben a fizikus az akkor még vitatottnak tartott általános relativitáselméletét védte meg.



","shortLead":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra...","id":"20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c7741-0431-4273-b35d-a58c493d4886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","timestamp":"2019. június. 24. 14:33","title":"Ez az első Einstein-kézirat, amit akkor írt, mikor még nem mindenki hitt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 hónap büntetést érhet több nyugdíjas átverése.","shortLead":"16 hónap büntetést érhet több nyugdíjas átverése.","id":"20190626_Bortonbe_kuldenek_egy_termekbemutato_szervezojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db0fca-2f38-4471-8e04-027387b041aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Bortonbe_kuldenek_egy_termekbemutato_szervezojet","timestamp":"2019. június. 26. 07:31","title":"Börtönbe küldenék egy termékbemutató szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefffdad-aae5-438a-b875-16a8eb762d07","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vannak, akik szinte „hajlamosak” a placebóra.","shortLead":"Vannak, akik szinte „hajlamosak” a placebóra.","id":"20190625_Fajdalomuzes_gyogyszer_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefffdad-aae5-438a-b875-16a8eb762d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e00b85f-690c-4cc8-bb2d-0d09a6b1cdeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190625_Fajdalomuzes_gyogyszer_nelkul","timestamp":"2019. június. 25. 07:20","title":"Fájdaloműzés gyógyszer nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. A Groupamához a legtöbb bejelentés egy kis Heves megyei faluból érkezett.","shortLead":"Több száz millió forintos kárbejelentést kaptak a hazai biztosítók a viharok miatt. A Groupamához a legtöbb bejelentés...","id":"20190625_784szer_csaptak_le_a_villamok_a_napokban_az_Aegon_ugyfeleihez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ace85fa-0c50-4c3a-8415-d46b42118e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ee7-7685-4b6a-b33f-1b70f02fd990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_784szer_csaptak_le_a_villamok_a_napokban_az_Aegon_ugyfeleihez","timestamp":"2019. június. 25. 05:31","title":"784-szer csaptak be a villámok a napokban az Aegon ügyfeleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint a Vision M Next, amely egy elektromos szuperautó lenne. Van itt azonban más is.","shortLead":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint...","id":"20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401d3a6-d28f-4d69-9c66-6ce1c549219f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","timestamp":"2019. június. 26. 10:17","title":"Ez az új 5-ös BMW egy kicsit más: 710 lóerős elektromos változatot tesztel a gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]