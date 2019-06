Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ea2db2a-ccc1-4c04-abd5-aa5b238ce5f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évek óta csökken a létszám, akik után támogatási pénzt kérnek az önkormányzatok. ","shortLead":"Évek óta csökken a létszám, akik után támogatási pénzt kérnek az önkormányzatok. ","id":"20190628_Evek_ota_egyre_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_nyari_etkeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2db2a-ccc1-4c04-abd5-aa5b238ce5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e2ed84-b725-44f1-b79f-1d5b034cc8d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Evek_ota_egyre_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_nyari_etkeztetest","timestamp":"2019. június. 28. 15:20","title":"Évek óta egyre kevesebb rászoruló gyerek kap nyári étkeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","shortLead":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","id":"20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba647f9e-d452-4ffb-a755-509354edcf68","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 27. 12:19","title":"Már a Corvinus professzorai is kiállnak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót beültetni egy nőstény orrszarvúba. Az embrió már el is kezdett növekedni.","shortLead":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót...","id":"20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df47703d-96ce-4845-af51-561bba72b550","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","timestamp":"2019. június. 27. 17:03","title":"Tudományos szenzáció lehet: talán mégis sikerül megmenteni a kihalástól a szélesszájú orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De pont ezért nagyon hasznos. A rendőrség most több új funkcióval bővítette a 2015 óta működő appot.","shortLead":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De...","id":"20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5d6308-5e82-4004-a73c-31e53318ca62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","timestamp":"2019. június. 28. 11:33","title":"Sokat autózik? Megújult a rendőrség alkalmazása, töltse le, segít elkerülni a dugókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","shortLead":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy...","id":"20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb25ac8-32da-4e8b-88a0-36cd1c58efd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","timestamp":"2019. június. 28. 06:41","title":"Itthon is beárazták a nagyobb hatótávú, jobban gyorsuló, szélsebesen tölthető új Nissan Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dddca03-6554-4c36-9ab3-f6bdf4c7a82c","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"46 év után egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a Római-parton civilek tesztnapot tartanak, a kerület ígéri, jövőre igazi szabadstrandot alakít ki.","shortLead":"46 év után egy napig újra szabad fürdeni a Duna fővárosi szakaszán. Szombaton a Római-parton civilek tesztnapot...","id":"20190627_Romai_szabadstrand_furdes_civilek_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dddca03-6554-4c36-9ab3-f6bdf4c7a82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d708a-439e-4764-b076-2f6a64ba2e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Romai_szabadstrand_furdes_civilek_szombaton","timestamp":"2019. június. 27. 06:00","title":"Szombaton legálisan lehet strandolni a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint Huawei-alkalmazottak legalább tíz katonai projekt munkálataiban vettek részt az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"A Bloomberg szerint Huawei-alkalmazottak legalább tíz katonai projekt munkálataiban vettek részt az elmúlt évtizedben. ","id":"20190627_A_Huawei_tobb_alkalmazottja_is_dolgozhatott_a_kinai_hadseregnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e2fc-bf16-437b-84bd-7a79a1a5beac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_A_Huawei_tobb_alkalmazottja_is_dolgozhatott_a_kinai_hadseregnek","timestamp":"2019. június. 27. 06:57","title":"A Huawei több alkalmazottja is dolgozhatott a kínai hadseregnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Piacfoglaló puccsról, háttérerőkről és táncosokat fenyegető alapítóról ír levelében Vona Tibor. ","shortLead":"Piacfoglaló puccsról, háttérerőkről és táncosokat fenyegető alapítóról ír levelében Vona Tibor. ","id":"20190628_Visszavagott_Roman_Sandornak_az_ExperiDance_ugyvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0456fdf0-0cf7-457c-bc6b-a1069f2ccd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5373b6b7-270f-4d4a-af3c-457424d91f5b","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Visszavagott_Roman_Sandornak_az_ExperiDance_ugyvezetoje","timestamp":"2019. június. 28. 18:53","title":"Visszavágott Román Sándornak az ExperiDance ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]