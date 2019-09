Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Arra nem tért ki, hogy ez a szándék nem csak az ellenzéki erőknek köszönhetően bukhatott meg. Elmondta azt is, nem látja értelmét főpolgármester-jelölti vitának. \r

","shortLead":"Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki...","id":"20190911_Kosa_Lajos_Semmi_ertelme_a_fopolgarmesterjelolti_vitanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7621e-c4b1-4e7e-9c08-440e90fa2319","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Kosa_Lajos_Semmi_ertelme_a_fopolgarmesterjelolti_vitanak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:53","title":"Kósa Lajos: Semmi értelme a főpolgármester-jelölti vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","shortLead":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","id":"20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba763e3-1035-4c20-bc18-60827503c0ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"3,5 millió autót kénytelen visszahívni a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","shortLead":"Nemcsak az jogsértés, amelynek folytán okvetlenül börtönbe kerül a delikvens. Vélemény.","id":"20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18b32c3-64a0-4478-9d39-d1648ca8859f","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_TGM_A_miniszterelnok_nem_maganember","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:45","title":"TGM: A miniszterelnök nem magánember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","shortLead":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","id":"20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691470a6-6e65-4208-8870-0e1d35ea28b7","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:05","title":"Látta már, milyen hosszú lábai vannak egy kis bölényborjúnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65faca13-1a19-48c0-b808-c1c1add4134c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden bejelentette új telefonjait az Apple. Szokás szerint háromféle új iPhone érkezik, a magyar árak pedig – szintén szokás szerint – meglehetősen borsosak lesznek, de azért került jó hír is az árkosárba.","shortLead":"Kedden bejelentette új telefonjait az Apple. Szokás szerint háromféle új iPhone érkezik, a magyar árak pedig – szintén...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65faca13-1a19-48c0-b808-c1c1add4134c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c1aa3-8b7b-4dbc-bd0c-216363a22f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:59","title":"Máris mutatjuk az új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","shortLead":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","id":"20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6206c1bf-2c48-47bf-bef7-0c078b282e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:21","title":"Sportosabb lett a Michelisz-féle Hyundai i30 N utcai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]