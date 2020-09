Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70521ba5-dd03-4017-9904-b5b3ec643e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung újfajta gyártási technológiájából az egész iparág profitálhat, aminek a felhasználók örülhetnek a legjobban.","shortLead":"A Samsung újfajta gyártási technológiájából az egész iparág profitálhat, aminek a felhasználók örülhetnek a legjobban.","id":"20200831_samsung_ram_gyartas_lpdd5_memoria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70521ba5-dd03-4017-9904-b5b3ec643e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd354f70-3b86-4537-a3c8-d68b0b3b75af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_samsung_ram_gyartas_lpdd5_memoria","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Fontos fejlesztést jelentett be a Samsung, jelentősen javulhat a csúcsmobilok teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában bevezetnék a négynapos munkahetet. Az eredmény: félmillió új állás.","shortLead":"Egy tanulmány először számszerűsítette, hogy hány új munkahely jönne létre, ha a nagy-britanniai közszférában...","id":"20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024a61be-4c88-4955-88c3-0d96be7f1b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe66a30-2982-446c-8314-94784fc659e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_negynapos_munkahet_felmillio_munkahelyet_teremtene_a_briteknel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:51","title":"A négynapos munkahét félmillió munkahelyet teremtene a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás alá került, és amelynek élére Vidnyánszky Attilát nevezte ki a minisztérium, miközben a hallgatók és az SZFE vezetősége mindvégig tiltakozott ez ellen.","shortLead":"Szolidaritási utcabált szerveztek az egyetem Vas utcai épülete elé hétfőn, amiért az intézmény alapítványi irányítás...","id":"20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b226d3cf-d646-46a9-b1b4-c4d304c64ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd0a979-7142-4174-b752-ba73d1a65d92","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_szfe_tuntetes_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:28","title":"\"Ez nemcsak az SZFE-ről szól, hanem az egész országról\" – tüntettek a színművészetis hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","shortLead":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","id":"20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d588dd-8fff-4a97-b1c5-e0f082e24669","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:53","title":"Síiták százezrei ünnepelték Irakban az ásúrát a járvány ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","shortLead":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","id":"20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df4d57-e928-4f13-b6db-d9bd9ed59792","keywords":null,"link":"/sport/20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:13","title":"Ferencváros–Dinamo Zagreb-meccs lesz a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","shortLead":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","id":"202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac32ae-d19c-4a6a-8e15-3cbd3d7b20ad","keywords":null,"link":"/360/202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:00","title":"„Még nem film és már nem irodalom” – a Kopaszkutya és a Falfúró születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","shortLead":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","id":"20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a677d8c8-1cc7-40ca-9a1b-2c20cee1a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:46","title":"Orosz oligarcha támaszthatja fel a Spyker autómárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]