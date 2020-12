Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Számos nagy jogi csatát folytat és folytatott az Európai Bíróság előtt a magyar kormány. Általában az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásai jutnak el peres szakaszba, de Magyarország az uniós intézmények döntéseit is megtámadja – ehhez természetesen joga van. Ezek az ügyek mind politikai természetűek és kivétel nélkül mindegyikben elbukott vagy vesztésre áll a magyar kormány.","shortLead":"Számos nagy jogi csatát folytat és folytatott az Európai Bíróság előtt a magyar kormány. Általában az Európai Bizottság...","id":"20201203_Sorra_dolnek_meg_a_kormany_jogi_ervei_europai_szinten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f857b1-0af5-42e1-b73b-8a1a79134df6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Sorra_dolnek_meg_a_kormany_jogi_ervei_europai_szinten","timestamp":"2020. december. 03. 13:52","title":"Sorra dőlnek meg a kormány jogi érvei európai szinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","shortLead":"Az egykori fideszes képviselő a brüsszeli “házibuli” miatt adta vissza a díszpolgári címet.","id":"20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d777624-a530-4eb6-bd4c-7cbc1d007027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58f6616-7018-44a3-a138-958c7c4d65ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_szajer_jozsef_diszpolgar_sopron","timestamp":"2020. december. 03. 15:20","title":"Szájer József lemondott a soproni díszpolgári címéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas fémoszlopot.","shortLead":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas...","id":"20201203_femoszlop_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be9e00-a641-4dd0-a40f-cf53496263d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_femoszlop_kalifornia","timestamp":"2020. december. 03. 09:03","title":"Újabb rejtélyes fémoszlop bukkant fel, most Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság áldozata egyelőre hiábavaló. A fertőzés terjed, a kórházak már alig bírják a terhelést, a halálos áldozatok száma pedig egymillió főre vetítve kétszer magasabb, mint a legsötétebb amerikai napokon. Mégis a lazítás az, amiről a kormány beszélne.","shortLead":"A járványügyi korlátozások értelme, hogy csökkenjen az aktív esetek száma, de a jelek szerint a magyar lakosság...","id":"202049_tobbszor_mutott_statisztikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2710b47d-17f0-4dac-9580-fe72b23c6776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5632bf-aeaf-422d-8166-c4fc2fa1d77f","keywords":null,"link":"/360/202049_tobbszor_mutott_statisztikak","timestamp":"2020. december. 03. 07:00","title":"Az összeomlás küszöbén: \"A lélegeztetett beteg legalább nem agresszív\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae8a35-b59d-430c-aebf-a6611ac16cbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Street View (Utcakép) nevű szolgáltatását immár a felhasználók is jobbá tehetik, ha akarják, mivel a rendszer bővítése – egy frissítésnek köszönhetően – egyszerűbb okostelefonnal is megoldható. Ehhez korábban speciális 360 fokos kamerára volt szükség.","shortLead":"A Google Street View (Utcakép) nevű szolgáltatását immár a felhasználók is jobbá tehetik, ha akarják, mivel a rendszer...","id":"20201203_google_terkep_utcakep_street_view_fotozas_foto_keszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae8a35-b59d-430c-aebf-a6611ac16cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bada55-6d0b-47bd-a294-abc25582f823","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_google_terkep_utcakep_street_view_fotozas_foto_keszitese","timestamp":"2020. december. 03. 19:03","title":"Nagy változás a Google Térképnél: már sima mobillal is készíthetők utcaképek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legfontosabb technológiai híre az Apple házon belül készült lapkájának, az M1-nek megjelenése volt. Már akkor lehetett tudni, hogy nem ez lesz az Apple Silicon projekt egyetlen áramköre.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legfontosabb technológiai híre az Apple házon belül készült lapkájának, az M1-nek megjelenése...","id":"20201203_apple_m1x_lapkakeszlet_16_macbook_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd5db9-686f-4c92-b48f-3d7c387a320d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_m1x_lapkakeszlet_16_macbook_pro","timestamp":"2020. december. 03. 21:03","title":"A jobbnál is lesz jobb: az Apple az M1 lapka utódján dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc918df1-bc73-45e4-8c27-51afad5645e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senkivel sem szövetkeznek, iránytűjük keresztény.","shortLead":"Senkivel sem szövetkeznek, iránytűjük keresztény.","id":"20201204_Partot_alapitott_Bencsik_Janos_Polgari_Valasz_neven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc918df1-bc73-45e4-8c27-51afad5645e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5262-8ee1-44e9-8c65-cc0f622afaa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Partot_alapitott_Bencsik_Janos_Polgari_Valasz_neven","timestamp":"2020. december. 04. 10:03","title":"Pártot alapított Bencsik János Polgári Válasz néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi folyamatokat láthatjuk.","shortLead":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi...","id":"20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085db3c-3efb-434a-82ac-8f31d5d2b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","timestamp":"2020. december. 03. 08:33","title":"Videót küldött a Hold felszínéről a kínai szonda, már gyűjti a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]