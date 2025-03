Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76d7ee6f-daab-4ae3-9a13-288b6b886c62","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota Urban Cruiser elsőkerék- és összkerékhajtású verziókban támad.","shortLead":"A Toyota Urban Cruiser elsőkerék- és összkerékhajtású verziókban támad.","id":"20250312_400-kilometert-tud-egy-toltessel-az-elektromos-suzuki-vitara-toyota-urvan-cruiser-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d7ee6f-daab-4ae3-9a13-288b6b886c62.jpg","index":0,"item":"5e363c0f-d719-4749-bd38-556d9171f050","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_400-kilometert-tud-egy-toltessel-az-elektromos-suzuki-vitara-toyota-urvan-cruiser-testvere","timestamp":"2025. március. 12. 07:59","title":"400 kilométert tud egy töltéssel az elektromos Suzuki Vitara Toyota testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök reméli, hogy Putyin beleegyezik a tűzszünetbe és néhány napon belül véget érhet a háború.","shortLead":"Az amerikai elnök reméli, hogy Putyin beleegyezik a tűzszünetbe és néhány napon belül véget érhet a háború.","id":"20250311_Donald-Trump-Oroszorszag-Ukrajna-Zelenszkij-beke-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"bb10ae85-3f82-4916-891f-2298ebd19a86","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Donald-Trump-Oroszorszag-Ukrajna-Zelenszkij-beke-Putyin","timestamp":"2025. március. 11. 21:07","title":"Trump bejelentette, hogy a héten tárgyalnak Oroszországgal, és visszavárja Zelenszkijt a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fbbd3-ac4c-4d9f-99da-45350caf03ef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ismét jön az ország legnagyobb állásbörzéje a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Az álláskeresők, a karrierváltást tervezők április 9-10-én személyesen kereshetik fel a kiállító cégeket, míg az ezzel párhuzamosan futó online állásbörze április 11-ig tart. Megmutatjuk, miért érdemes részt venni álláskeresőként.","shortLead":"Ismét jön az ország legnagyobb állásbörzéje a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Az álláskeresők, a karrierváltást...","id":"20250312_HVG-Allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/395fbbd3-ac4c-4d9f-99da-45350caf03ef.jpg","index":0,"item":"015cdbf2-a9d9-4f75-bb04-027dabbb1312","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_HVG-Allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 12. 10:00","title":"Már egy hónap sincs és kezdődik a HVG Állásbörze: ezért gyere ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra, illetve Európára nézve Donald Trump intézkedései. Sokak számára lehet meglepő, ami a Medián felméréséből a Pride megítéléséről kiderül.","shortLead":"Pártpreferenciától függően nagy a társadalmi megosztottság abban, hogy előnyösek vagy veszélyesek Magyarországra...","id":"20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4ea442-5ccb-40f2-afbb-b2a0a389d333.jpg","index":0,"item":"5ec121c0-f95c-4dbb-874f-8b0ec4e58f18","keywords":null,"link":"/360/20250313_median-fidesz-tisza-orban-viktor-magyar-peter-eu-nato-ukrajna-haboru-trump","timestamp":"2025. március. 13. 06:30","title":"Medián: Orbán nem tudja az EU ellen fordítani a magyarokat, Putyinnak viszont sok hívet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak a nyilvánosság elé. Szeretettel külföldről sorozatunk szerzője átfogó mérleget vont.","shortLead":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak...","id":"20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb.jpg","index":0,"item":"28dd9b4a-56bc-4484-97a8-bb6c6315ec2d","keywords":null,"link":"/360/20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","timestamp":"2025. március. 11. 18:30","title":"Most már látható, támogatják-e a vajdasági magyarok a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tiltakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt munkáltatójára nem mondhat negatív dolgokat. A bíró a cégnek adott igazat.","shortLead":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt...","id":"20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce.jpg","index":0,"item":"17be7aac-776a-43f6-adb2-285a6a70117b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","timestamp":"2025. március. 13. 10:03","title":"Betiltatta a Meta a volt alkalmazottja könyvét, amely a Facebook viselt dolgairól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki...","id":"20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"851ba0bb-b29b-4da3-96b7-17d0150b9da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","timestamp":"2025. március. 12. 17:55","title":"Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]