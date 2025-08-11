Sulyok Tamás a fiatalokhoz szólt, miután egyre több fesztiválon és koncerten zeng a mocskos Fidesz

Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét

– írta ki a Facebook-oldalára egy kedves fiataloknak címzett posztban Sulyok Tamás köztársasági elnök. A bejegyzésében nem ír konkrétumot, de valószínűleg az a fiatal tömeg ihlette írásra, akik számára elmaradhatatlan az idei fesztiválokról a „mocskos Fidesz” skandálása.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy „kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják”.

Végül úgy zárta bejegyzését Sulyok, hogy „nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.”

A nyitókép forrása: MTI/Kovács Tamás