Sulyok Tamás a fiatalokhoz szólt, miután egyre több fesztiválon és koncerten zeng a mocskos Fidesz

Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét
– írta ki a Facebook-oldalára egy kedves fiataloknak címzett posztban Sulyok Tamás köztársasági elnök. A bejegyzésében nem ír konkrétumot, de valószínűleg az a fiatal tömeg ihlette írásra, akik számára elmaradhatatlan az idei fesztiválokról a „mocskos Fidesz” skandálása.
A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy „kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják”.
Végül úgy zárta bejegyzését Sulyok, hogy „nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.”
A nyitókép forrása: MTI/Kovács Tamás