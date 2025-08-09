





Zavar a bulizásban a „mocskos Fidesz”? - Videóriport a Szigetről

Beledumál a politika – mindenbe, nemcsak a bulizásba, de most oda kezdett igazán. Kneecap-kitiltás? Pipa! Még szigorúbb drogtörvény? Pipa! Körbekérdeztük a fesztiválozókat, mit gondolnak minderről és vajon zavarja-e őket, ha zúg a koncerteken a „mocskos Fidesz”.