Kőműveskanállal törtek be egy balassagyarmati dohányboltba, majd drogot vettek a zsákmányból

A bíróság elrendelte egy 25 éves váci férfi letartóztatását, aki kifosztott egy balassagyarmati dohányboltot – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A férfi és két társa augusztus 3-án, 23 óra körül jelentek meg a trafiknál. Míg társai a környéket figyelték, a sötét színű ruhába öltözött betörő az épület hátsó részének lemezborítását egy kőműveskanállal (nyitóképünkön) kibontotta, majd a lyukon keresztül bemászott.

Az üzletből különböző márkájú cigarettákat, dohánytermékeket, hat elektromoscigaretta-szettet és szeszes italokat adogatott ki, a kasszából pedig 18 ezer forint készpénzt is magához vett. A gyanúsítottak a cigarettáért kábítószert vásároltak. A kár több mint négymillió forint.

A büntetett előéletű férfit nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás elkövetésével gyanúsította meg a rendőrség, az ügyészség a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.