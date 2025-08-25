Novák Előd feljelentette a Himnuszt vitatott módon éneklő Ajsa Lunát  

„Mivel a rendőrség a himnuszgyalázó karibi énekesnő augusztus 20-i produkciója miatt nem indított hivatalból eljárást, feljelentést tettem” – írja Facebook-posztjában Novák Előd. Majd idézi a Btk. 334. paragrafusát, ami a nemzeti jelkép megsértése nevű bűncselekményt így rendeli büntetni: „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Ajsa Luna énekesnő és dalszerző is fellépett augusztus 20-án a Szent István-napi rendezvénysorozat Műegyetem rakparton tartott könnyűzenei programján, a Road Movie Live-on, ahol – mint írtuk – a koncertje közben, a színpadon ülve énekelte el a Himnuszt.

A produkció után heves támadást kapott a fiatal karibi-magyar énekesnő, ő maga ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy spontán döntött úgy a koncerten, hogy egy saját dala első verzéje helyett elénekli Himnuszt, és hogy közelebb legyen a közönséghez, leült a színpad szélére.

„Nem volt cigi a számban, nem vágtam unott fejet és nem felejtettem el a szöveget sem. Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást” – írta, hozzátéve, semmi rossz szándék nem vezérelte, célja csupán annyi volt, hogy felköszöntse Magyarországot, mégpedig úgy, ahogyan az számára autentikus volt.

Novák a posztjában „bevándorló hátterű énekesnőnek” nevezi Ajsa Lunát, és emlékeztet a Pride-on fellépő egyik előadóra, aki a produkciója közben földhöz vágta a magyar zászló színeit megjelenítő kokárdát. „Ám a rendőrség szerint nem merítette ki a Btk. 334. §-át, holott az a magyar zászló védelmét is tartalmazza.”

Megjegyzi, az antiszemitának bélyegzett, ír Kneecap zenekar tagjait három évre kitiltották Magyarországról, miközben a magyar himnusz és zászló, illetve a Szent Korona szabadon gyalázható.