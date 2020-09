Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt követően, hogy kedden Washingtonban találkozott Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és főtanácsadójával, aki jelentős szerepet játszott az új közel-keleti békemegállapodás kidolgozásában.\r

\r

","shortLead":"Magyarország támogatni fogja az Egyesült Államok közel-keleti politikáját az Európai Unióban – közölte Szijjártó Péter...","id":"20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c7b3f-ab5f-4baa-8fed-e237bc2f5353","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szijjarto_peter_jared_kushner_washington_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:17","title":"Szijjártó megnyugtatta Trumpékat: Magyarország támogatja a Közel-Kelet-politikájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei álltak őrséget az egyetemen.","shortLead":"Az SZFE tiszteletbeli hallgatójaként állt ki az egyetemfoglalók mellett Halász Judit, miután a Vígszínház művészei...","id":"20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885ce29f-a5f5-4b70-a749-d2ffaf45ec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c34380-fd90-45ef-b3f8-9493e4368092","keywords":null,"link":"/elet/20200917_halasz_judit_szfe_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:12","title":"Halász Judit a Színművészetiről: „Mindig a fiataloknak van igazuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79345531-7475-48bb-b595-ec87710a7bad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt elérte volna a tábort.\r

","shortLead":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt elérte volna a tábort.\r

","id":"20200916_menedekkerok_menekulttabor_tuz_gorogorszag_szamosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79345531-7475-48bb-b595-ec87710a7bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9d466c-2e8e-4427-8dd7-86128ae0d806","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_menedekkerok_menekulttabor_tuz_gorogorszag_szamosz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:59","title":"Újabb görögországi menetkülttábornál ütött ki tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a67bd7-f766-431a-b1c5-f44c6f0d3593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki második Toyota-alapokon nyugvó modellje egy normál hibrid hajtású családi autó.","shortLead":"A Suzuki második Toyota-alapokon nyugvó modellje egy normál hibrid hajtású családi autó.","id":"20200916_suzuki_swace_itt_az_atemblemazott_toyota_corolla_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a67bd7-f766-431a-b1c5-f44c6f0d3593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d38b7-d697-4455-bd7a-a55da7e6f970","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_suzuki_swace_itt_az_atemblemazott_toyota_corolla_kombi","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:21","title":"Suzuki Swace: Itt az átemblémázott Toyota Corolla kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg tudományosan a régóta élő feltételezést amerikai kutatók.","shortLead":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg...","id":"202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6294d9-f6d4-4644-8460-b37ab8ddbca0","keywords":null,"link":"/360/202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:00","title":"Idegesíti egy hang? Lehet, hogy csak nem aludt eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést.","shortLead":"A hírt a kórház is megerősítette, de szerintük kizárt, hogy a dolgozók átadták volna a betegeknek a fertőzést.","id":"20200916_koronavirus_magyar_onkologiai_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d00b34-d797-47cb-81e8-ccc106526913","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_magyar_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:08","title":"15 egészségügyi dolgozó koronavírusos az Országos Onkológiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész egymillió forintot ajánlott fel a többi előadónak, október 10-ig lehet pályázni.","shortLead":"A zenész egymillió forintot ajánlott fel a többi előadónak, október 10-ig lehet pályázni.","id":"20200917_lovasi_andras_palyazat_raktarkoncert_gazsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3136ce-7bb6-4397-97d1-566af42c0041","keywords":null,"link":"/elet/20200917_lovasi_andras_palyazat_raktarkoncert_gazsi","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:10","title":"Lovasi András pályázatot írt ki a raktárkoncertes gázsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egyértelműen annak következménye, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén. ","shortLead":"Ez egyértelműen annak következménye, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén. ","id":"20200916_Mint_a_cukrot_ugy_vettek_a_gyogyszereket_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c604af3-35bd-41ee-96fb-b3ac21b5e7eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Mint_a_cukrot_ugy_vettek_a_gyogyszereket_a_Balatonnal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:10","title":"Mint a cukrot, úgy vették a gyógyszereket a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]